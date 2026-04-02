Glumica Arija Rizvić za RTL.hr otkrila sve o odnosu Teodore i Hodžića: 'Bježi u zagrljaj doktora'

U seriji 'Divlje pčele' lik Teodore Vukas prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja, a njezina emocionalna previranja posebno dolaze do izražaja kroz odnos s doktorom Hodžićem.
U razgovoru za RTL.hr, poznata glumica Arija Rizvić otvoreno je opisala što se događa iza tog odnosa i što on zapravo znači za Teodoru.
Slomljeno srce i borba za brak
Teodora se nalazi u fazi potpunog emocionalnog rasula, pokušavajući zadržati ono što joj izmiče.
"Teodora jako pati. Njezin život je bio predivan dok nisu došli u Vrilo, kad se sve počelo raspadati. Ona pokušava na sve načine spasiti svoj brak, ponekad možda opsesivno, ali razumijem je, velika je to ljubav prema Jakovu, koja nažalost nije uzvraćena."
Upravo ta neuzvraćena ljubav oblikuje sve njezine daljnje odluke.
Odnos s Hodžićem, bijeg ili nova prilika?
Govoreći o sve intrigantnijem odnosu s doktorom Hodžićem, Rizvić otkriva njegovu pravu pozadinu.
"Bježi u zagrljaj doktora, što iz osvete prema Jakovu, što iz želje za promjenom i idejom da jednom ne bude više s Jakovom, ali ta ljubav je trenutno jača i u njenoj glavi neraskidiva. A što će biti poslije, vidjet ćemo."
Odnos koji na prvi pogled djeluje kao nova ljubavna priča zapravo je složen spoj boli, potrebe i unutarnjeg konflikta.
Suradnja koja se vidi na ekranu
Za uvjerljivost ovog odnosa zaslužna je i snažna glumačka kemija, koju je Rizvić posebno istaknula.
"Odlično smo surađivali i proces nam je bio jako lijep. Gušt je raditi ta dva lika u problemu i sa suprotnim željama."
Upravo ta suprotstavljenost likova dodatno pojačava napetost i dinamiku koju gledatelji prate iz epizode u epizodu.
Što slijedi za Teodoru?
Iako se čini da je Teodora pronašla utjehu, jasno je da njezina priča s doktorom Hodžićem još nije ni blizu raspleta.
Između prošlosti koju ne može pustiti i budućnosti koju tek naslućuje, Teodora ostaje jedan od najkompleksnijih likova serije, a njezine odluke tek će donijeti prave posljedice.
