Glumica 'Divljih pčela' Lidija Kordić u gradskom izdanju: 'Nedostaje mi Sarajevo'

Glumica Lidija Kordić, koju gledatelji 'Divljih pčela' prate kao Zoru Runje, podijelila je fotografiju koja je odmah privukla pažnju njezinih pratitelja

Glumica 'Divljih pčela' u opuštenom izdanju, s osmijehom i prepoznatljivim stilom, pozirala je u gradskoj šetnji i uz fotografiju kratko, ali emotivno poručila: "Nedostaje mi Sarajevo".

Opušteno izdanje s dozom urbanog šarma

Na fotografiji Lidija nosi toplu smeđu bundu uz svijetli pulover i upečatljive naočale retro okvira. Kosu je podigla u opuštenu punđu, a detalji poput prstena i jednostavne šminke dodatno su zaokružili njezin urbani look.

icon-expand Lidija Kordić FOTO: Instagram

Sarajevo za mnoge simbolizira toplinu, susrete, glazbu i uspomene, a Lidijina objava pokazuje da su takve veze s gradovima često duboko osobne. Iako trenutačno živi užurbanim ritmom snimanja, jasno je da dio njezina srca ostaje vezan uz taj grad.

Dok se Zora na ekranu bori s ljubavnim dilemama i životnim izazovima, Lidija iza kamera pokazuje opušteniju stranu