Glumica 'Divljih pčela' sunča se na našoj obali: Pogledajte kako je Margarita Mladinić uzela predah od snimanja i pobjegla na zasluženi odmor

Glumica Margarita Mladinić posljednjih je mjeseci osvojila pažnju gledatelja ulogom Tereze u seriji 'Divlje pčele', a sada je na društvenim mrežama pokazala i svoju opuštenu, ljetnu stranu.
Margarita je podijelila fotografije s naše obale, gdje je uživala na suncu, stijenama i uz more. U žutom bikiniju, s ljetnim šeširom i potpuno opuštenim izdanjem, pokazala je kako izgleda njezin odmor daleko od seta i kostima iz serije.
Ljetni predah nakon intenzivne sezone
Dok je gledatelji u Divljim pčelama' prate kao nježnu, emotivnu i sve zreliju Terezu, privatno Margarita njeguje potpuno drukčiji sti, ležeran, moderan i mladenački. Na fotografijama se vidi kako uživa u sunčanom danu uz more.
Fanovi je obožavaju kao Terezu
Margarita je u prvoj sezoni Divljih pčela' utjelovila Terezu, lik koji je prošao velik emocionalni put. Od djevojke iz "zlatnog kaveza", kojoj su drugi često krojili život, do mlade žene koja sve jasnije vidi svijet oko sebe, Tereza je postala jedan od likova koje publika sve više prati.
Upravo zato objave iz privatnog života glumice izazivaju dodatnu pažnju obožavatelja serije, koji vole vidjeti kako njihovi omiljeni glumci provode vrijeme izvan kamera.
More, sunce i opušteni ljetni trenuci
Kako se bliži kraj prve sezone Divljih pčela', glumci sve češće dijele trenutke iz svakodnevice, a Margarita je svojim fotografijama donijela pravi ljetni ugođaj.
Nakon intenzivne televizijske sezone, čini se da joj odmor uz more itekako odgovara.