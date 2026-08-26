Glumica iz 'Divljih pčela' udala se za svog studenta: Predavala mu na Akademiji pa mu rodila sina, a u braku su već 40 godina

Hrvatska kazališna, filmska i televizijska glumica Mirela Brekalo Popović pravu je televizijsku slavu doživjela u pedesetim godinama života, kada je osvojila publiku ulogom Milke Rašelić u popularnoj humorističnoj seriji 'Naši i vaši'. Uslijedile su uloge u telenoveli 'Ruža vjetrova', te ulogama u filmovima 'Kotlovina' i 'Takva su pravila'. Danas je ponovno u fokusu javnosti zahvaljujući zapaženoj ulozi Mande Sikirice u seriji 'Divlje pčele'. Uz bogatu ekraniziranu karijeru, dugi je niz godina bila stalna članica ansambla Kazališta Komedija, sve do odlaska u mirovinu u veljači 2021. godine.
Profesorica i student: Brak s najtrofejnijim domaćim glumcem
Gostujući prije dvije godine u podcastu Ive Kraljević, glumica je iskreno progovorila o raznim temama privatnog života. Njezin privatni život jednako je zanimljiv kao i glumačka karijera. Mirela je u dugogodišnjem braku s jednim od najnagrađivanijih domaćih glumaca, Sinišom Popovićem. Zanimljivo je da ga je upoznala i osvojila dok mu je bila profesorica na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, gdje je više od dva desetljeća predavala scenski govor.
Par se vjenčao 1985. godine te zajedno imaju sina Luku. Unatoč tome što dijele istu profesiju, glumački supružnici izbjegavaju zajedničke poslovne projekte.