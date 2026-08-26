Glumica iz 'Divljih pčela' udala se za svog studenta: Predavala mu na Akademiji pa mu rodila sina, a u braku su već 40 godina

Iako je prepoznatljiva po brojnim televizijskim i kazališnim ostvarenjima, privatni život Mirele Brekalo krije neobičnu i romantičnu priču koja traje više od 40 godina

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Hrvatska kazališna, filmska i televizijska glumica Mirela Brekalo Popović pravu je televizijsku slavu doživjela u pedesetim godinama života, kada je osvojila publiku ulogom Milke Rašelić u popularnoj humorističnoj seriji 'Naši i vaši'. Uslijedile su uloge u telenoveli 'Ruža vjetrova', te ulogama u filmovima 'Kotlovina' i 'Takva su pravila'. Danas je ponovno u fokusu javnosti zahvaljujući zapaženoj ulozi Mande Sikirice u seriji 'Divlje pčele'. Uz bogatu ekraniziranu karijeru, dugi je niz godina bila stalna članica ansambla Kazališta Komedija, sve do odlaska u mirovinu u veljači 2021. godine.

icon-expand Manda Sikirica, Divlje pčele FOTO: RTL

Profesorica i student: Brak s najtrofejnijim domaćim glumcem

Gostujući prije dvije godine u podcastu Ive Kraljević, glumica je iskreno progovorila o raznim temama privatnog života. Njezin privatni život jednako je zanimljiv kao i glumačka karijera. Mirela je u dugogodišnjem braku s jednim od najnagrađivanijih domaćih glumaca, Sinišom Popovićem. Zanimljivo je da ga je upoznala i osvojila dok mu je bila profesorica na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, gdje je više od dva desetljeća predavala scenski govor.

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