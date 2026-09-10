Glumica Jelena Perčin o tri braka i kritikama: 'Svaka moja ozbiljna veza završila je brakom'

Poznata hrvatska glumica Jelena Perčin ponovno je u središtu medijske pozornosti nakon iskrene izjave o svom ljubavnom životu, koju je na svom Instagram profilu podijelio portal Zagreb.info.

U videu, snimljenom nedugo nakon što je ljetos treći put stala pred oltar s glazbenikom Antom Gelom, Perčin objašnjava svoj pogled na ljubav i odnose. "Svaka moja veza je više-manje završila brakom", govori glumica u kameru, dodajući kako nikada nije bila sklona površnim i prolaznim odnosima. Upravo tu situaciju, kako su prenijeli mediji, i sama naziva svojevrsnim paradoksom, jer dok bi brojka od tri braka mogla sugerirati turbulentan ljubavni život, ona tvrdi da je zapravo riječ o potrazi za stabilnošću.