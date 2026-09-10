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Glumica Jelena Perčin o tri braka i kritikama: 'Svaka moja ozbiljna veza završila je brakom'

Glumica se osvrnula na činjenicu da iza sebe ima tri braka, objašnjavajući kako to vidi kao prirodan slijed svojih ozbiljnih veza, a ne kao odraz brojnih partnera

RTL.hr
10.09.2026 14:08

Poznata hrvatska glumica Jelena Perčin ponovno je u središtu medijske pozornosti nakon iskrene izjave o svom ljubavnom životu, koju je na svom Instagram profilu podijelio portal Zagreb.info

U videu, snimljenom nedugo nakon što je ljetos treći put stala pred oltar s glazbenikom Antom Gelom, Perčin objašnjava svoj pogled na ljubav i odnose. "Svaka moja veza je više-manje završila brakom", govori glumica u kameru, dodajući kako nikada nije bila sklona površnim i prolaznim odnosima. Upravo tu situaciju, kako su prenijeli mediji, i sama naziva svojevrsnim paradoksom, jer dok bi brojka od tri braka mogla sugerirati turbulentan ljubavni život, ona tvrdi da je zapravo riječ o potrazi za stabilnošću.

Ante Gelo i Jelena Perčin
Ante Gelo i Jelena Perčin FOTO: Zvonimir Barisin - Pixsell

Njezina iskrenost dolazi u trenutku kada javnost s velikim zanimanjem prati početak njezinog bračnog života s Gelom, za kojeg se udala na intimnoj ceremoniji u Italiji. Glumica iza sebe ima brak s ugostiteljem Kristijanom Babićem, s kojim ima kćer, te s crnogorskim glumcem Momčilom Otaševićem, s kojim ima dvoje djece, a od kojeg se razvela 2022. godine. Upravo taj kontekst daje težinu njezinoj izjavi da su njezine najvažnije ljubavne priče okrunjene brakom.

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Dok su jedni glumici pružili bezrezervnu podršku, drugi su bili znatno kritičniji. "Draga Jelena, ne trebaš se ti nikome pravdati. Tvoj život - tvoja stvar. Živi i budi sretna", poručila joj je jedna pratiteljica, a druga je dodala: "Prelijepa žena!". Mnogi su pohvalili njezinu hrabrost i iskrenost te joj poželjeli sreću u braku s Antom Gelom.

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