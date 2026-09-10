Glumica Jelena Perčin o tri braka i kritikama: 'Svaka moja ozbiljna veza završila je brakom'

Poznata hrvatska glumica Jelena Perčin ponovno je u središtu medijske pozornosti nakon iskrene izjave o svom ljubavnom životu, koju je na svom Instagram profilu podijelio portal Zagreb.info.
U videu, snimljenom nedugo nakon što je ljetos treći put stala pred oltar s glazbenikom Antom Gelom, Perčin objašnjava svoj pogled na ljubav i odnose. "Svaka moja veza je više-manje završila brakom", govori glumica u kameru, dodajući kako nikada nije bila sklona površnim i prolaznim odnosima. Upravo tu situaciju, kako su prenijeli mediji, i sama naziva svojevrsnim paradoksom, jer dok bi brojka od tri braka mogla sugerirati turbulentan ljubavni život, ona tvrdi da je zapravo riječ o potrazi za stabilnošću.
Njezina iskrenost dolazi u trenutku kada javnost s velikim zanimanjem prati početak njezinog bračnog života s Gelom, za kojeg se udala na intimnoj ceremoniji u Italiji. Glumica iza sebe ima brak s ugostiteljem Kristijanom Babićem, s kojim ima kćer, te s crnogorskim glumcem Momčilom Otaševićem, s kojim ima dvoje djece, a od kojeg se razvela 2022. godine. Upravo taj kontekst daje težinu njezinoj izjavi da su njezine najvažnije ljubavne priče okrunjene brakom.
Dok su jedni glumici pružili bezrezervnu podršku, drugi su bili znatno kritičniji. "Draga Jelena, ne trebaš se ti nikome pravdati. Tvoj život - tvoja stvar. Živi i budi sretna", poručila joj je jedna pratiteljica, a druga je dodala: "Prelijepa žena!". Mnogi su pohvalili njezinu hrabrost i iskrenost te joj poželjeli sreću u braku s Antom Gelom.