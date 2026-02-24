Glumica Lidija Kordić priznala koliko joj znači uloga u 'Divljim pčelama': 'Zori sam vrlo svjesno ponudila sve svoje'

Od prvog pojavljivanja na malim ekranima, Zora je osvojila publiku svojom ranjivošću, romantikom i tihom snagom, a sama Lidija priznaje da joj je ta uloga iznimno bliska

icon-close

Glumica Lidija Kordić, koju gledatelji RTL-a prate kao nježnu, ali snažnu Zoru Runje u seriji 'Divlje pčele', u velikom intervjuu za Gloriju otvoreno je progovorila o svom profesionalnom putu, ali i o posebnoj povezanosti s likom koji joj je donio veliku popularnost.

"Zori sam vrlo svjesno ponudila sve svoje"

Govoreći o radu na seriji, Lidija je istaknula koliko joj je projekt važan. "Zori sam vrlo svjesno ponudila sve svoje, do te mjere da je postalo pomalo zastrašujuće kakve su se koincidencije događale i kako su se u nekim trenucima miješale stvarnost i fikcija", ispričala je, naglasivši da se rijetko dogodilo da se s nekim likom toliko snažno poveže. Zora u aktualnoj radnji prolazi kroz jedan od najtežih životnih perioda, suočena je s trudnoćom, emotivnim lomovima i kompleksnim odnosom s Nikolom. Upravo ta unutarnja borba, balans između mladenačke nade i surove stvarnosti, ono je što publiku najviše pogađa. Lidija ne skriva koliko joj znači energija na setu. Istaknula je da se s kolegama druži i privatno, a posebno je vezana uz sestre iz serije, Anu Mariju Veselčić i Lidiju Penić-Grgaš.

icon-expand Lidija Kordić, Divlje pčele FOTO: RTL

Od Kotora do Vrila

U intervjuu se prisjetila i djetinjstva u Kotoru, gdje je, kako kaže, odrasla u radničkoj obitelji punoj podrške i topline. "Tata me potpuno razmazio", priznala je kroz smijeh, dodajući da je oduvijek znala da će krenuti umjetničkim putem. Iako joj je prva ljubav bila glazba, gluma je prevagnula. Tijekom karijere ostvarila je i međunarodne projekte, glumila je u filmu Diva Futura te u turskoj seriji Atatürk, gdje je surađivala s poznatim glumcem Arasom Bulutom ynemlijem. No, kako sama naglašava, snimanje 'Divljih pčela' zasad joj je najdraži projekt.

icon-expand Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš, Lidija Kordić, Divlje pčele FOTO: RTL

"Učim istinski voljeti i biti zaljubljena u sebe"