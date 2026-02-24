Glumica Lidija Kordić priznala koliko joj znači uloga u 'Divljim pčelama': 'Zori sam vrlo svjesno ponudila sve svoje'

Glumica Lidija Kordić, koju gledatelji RTL-a prate kao nježnu, ali snažnu Zoru Runje u seriji 'Divlje pčele', u velikom intervjuu za Gloriju otvoreno je progovorila o svom profesionalnom putu, ali i o posebnoj povezanosti s likom koji joj je donio veliku popularnost.
"Zori sam vrlo svjesno ponudila sve svoje"
Govoreći o radu na seriji, Lidija je istaknula koliko joj je projekt važan.
"Zori sam vrlo svjesno ponudila sve svoje, do te mjere da je postalo pomalo zastrašujuće kakve su se koincidencije događale i kako su se u nekim trenucima miješale stvarnost i fikcija", ispričala je, naglasivši da se rijetko dogodilo da se s nekim likom toliko snažno poveže.
Zora u aktualnoj radnji prolazi kroz jedan od najtežih životnih perioda, suočena je s trudnoćom, emotivnim lomovima i kompleksnim odnosom s Nikolom. Upravo ta unutarnja borba, balans između mladenačke nade i surove stvarnosti, ono je što publiku najviše pogađa.
Lidija ne skriva koliko joj znači energija na setu. Istaknula je da se s kolegama druži i privatno, a posebno je vezana uz sestre iz serije, Anu Mariju Veselčić i Lidiju Penić-Grgaš.
Od Kotora do Vrila
U intervjuu se prisjetila i djetinjstva u Kotoru, gdje je, kako kaže, odrasla u radničkoj obitelji punoj podrške i topline. "Tata me potpuno razmazio", priznala je kroz smijeh, dodajući da je oduvijek znala da će krenuti umjetničkim putem.
Iako joj je prva ljubav bila glazba, gluma je prevagnula. Tijekom karijere ostvarila je i međunarodne projekte, glumila je u filmu Diva Futura te u turskoj seriji Atatürk, gdje je surađivala s poznatim glumcem Arasom Bulutom ynemlijem. No, kako sama naglašava, snimanje 'Divljih pčela' zasad joj je najdraži projekt.
"Učim istinski voljeti i biti zaljubljena u sebe"
Lidija je u razgovoru iskreno progovorila i o osobnom rastu. "Vežem se za ljude brzo i jako, ali si više ne dajem toliki luksuz, sada učim istinski voljeti i biti zaljubljena u sebe", rekla je, pokazujući koliko joj je važna ravnoteža između privatnog i profesionalnog života.
Dok Zora na ekranu prolazi kroz emotivne turbulencije koje gledatelje ostavljaju bez daha, iza kamere vlada, kako kaže, zajedništvo, smijeh i osjećaj da svi rade nešto posebno.
Kako se radnja u Vrilu zahuktava, Zorina priča tek dobiva nove, snažne slojeve, a Lidija Kordić pokazuje zašto je postala jedno od zaštitnih lica serije 'Divlje pčele'.
'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.