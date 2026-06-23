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Divlje pčele

Glumica Marija Borić Jerneić prisjetila se anegdote sa snimanja 'Divljih pčela': 'To ti napuni baterije za narednih deset dana'

Iako je glumački posao često naporan i zahtijeva visoku razinu koncentracije, upravo su neplanirani trenuci ispunjeni smijehom ono što cijelom iskustvu daje posebnu čar i snagu za dalje

RTL.hr
23.06.2026 16:00

Poznata glumica Marija Borić Jerneić, koju publika prati u ulozi Karmele Poljak u popularnoj seriji 'Divlje pčele', u nedavnom je intervjuu za emisiju 'Kad narastem' na RTL Kockici otkrila jednu od najzabavnijih anegdota sa seta.

Napadaj smijeha koji je zaustavio snimanje

Prisjećajući se dana provedenih na setu 'Divljih pčela', glumica je s osmijehom opisala situaciju koja je na trenutak u potpunosti zaustavila produkciju. Iako se ne sjeća točnog konteksta scene, živo pamti trenutak u kojem je njezin lik, vlasnica gostionice Karmela, trebala stajati na vratima. No, umjesto izgovaranja teksta, uslijedio je nekontrolirani napadaj smijeha.

Karmela Poljak, Divlje pčele
Karmela Poljak, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ja sam se tako smijala da su meni suze išle. Plakala sam od smijeha", ispričala je Marija. Smijeh je bio toliko intenzivan da joj je onemogućio bilo kakav daljnji rad. "Ne možeš doći do daha, ne možeš govorit", dodala je, opisujući stanje u kojem se našla, potpuno nemoćna pred valom iskrene zabave koja ju je preplavila.

Matija Kačan i Marija Borić Jerneić, Divlje pčele
Matija Kačan i Marija Borić Jerneić, Divlje pčele FOTO: RTL

Energija koja traje danima

Ono što bi netko mogao smatrati prekidom i smetnjom u radnom procesu, glumica vidi kao neprocjenjiv dio glumačkog poziva. Takve spontane i ljudske trenutke smatra pokretačkom snagom koja joj pomaže izdržati dugotrajan i zahtjevan tempo snimanja.

"Takvi trenuci su predivni", zaključila je Marija Borić Jerneić, ističući kako upravo te neočekivane eksplozije radosti imaju dugotrajan pozitivan učinak. "To ti napuni za narednih deset radnih dana", slikovito je opisala kako je jedna takva anegdota dovoljna da joj napuni baterije i da s novim elanom nastavi snimati, podsjećajući da su smijeh i dobra atmosfera na setu jednako važni kao i sama gluma.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Upravo takvi trenuci pokazuju da se iza kamera, osim profesionalnosti i discipline, krije i svijet prijateljstva i zabave, koji glumcima daje snagu i inspiraciju za uloge koje publika toliko voli.

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