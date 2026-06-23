Glumica Marija Borić Jerneić prisjetila se anegdote sa snimanja 'Divljih pčela': 'To ti napuni baterije za narednih deset dana'

Poznata glumica Marija Borić Jerneić , koju publika prati u ulozi Karmele Poljak u popularnoj seriji 'Divlje pčele' , u nedavnom je intervjuu za emisiju 'Kad narastem' na RTL Kockici otkrila jednu od najzabavnijih anegdota sa seta.

Prisjećajući se dana provedenih na setu 'Divljih pčela', glumica je s osmijehom opisala situaciju koja je na trenutak u potpunosti zaustavila produkciju. Iako se ne sjeća točnog konteksta scene, živo pamti trenutak u kojem je njezin lik, vlasnica gostionice Karmela, trebala stajati na vratima. No, umjesto izgovaranja teksta, uslijedio je nekontrolirani napadaj smijeha.

"Ja sam se tako smijala da su meni suze išle. Plakala sam od smijeha", ispričala je Marija. Smijeh je bio toliko intenzivan da joj je onemogućio bilo kakav daljnji rad. "Ne možeš doći do daha, ne možeš govorit", dodala je, opisujući stanje u kojem se našla, potpuno nemoćna pred valom iskrene zabave koja ju je preplavila.

Ono što bi netko mogao smatrati prekidom i smetnjom u radnom procesu, glumica vidi kao neprocjenjiv dio glumačkog poziva. Takve spontane i ljudske trenutke smatra pokretačkom snagom koja joj pomaže izdržati dugotrajan i zahtjevan tempo snimanja.

"Takvi trenuci su predivni", zaključila je Marija Borić Jerneić, ističući kako upravo te neočekivane eksplozije radosti imaju dugotrajan pozitivan učinak. "To ti napuni za narednih deset radnih dana", slikovito je opisala kako je jedna takva anegdota dovoljna da joj napuni baterije i da s novim elanom nastavi snimati, podsjećajući da su smijeh i dobra atmosfera na setu jednako važni kao i sama gluma.