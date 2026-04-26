Glumica Martina Mandek oprostila se od 'Divljih pčela' toplim fotkama

Na društvenim mrežama glumica Martina Mandek niz fotografija sa seta, uz kratak, ali znakovit opis koji je odmah dao naslutiti da se radi o zatvaranju jednog važnog poglavlja.
Iako bez puno riječi, fotografije su rekle dovoljno - osmijesi, zagrljaji i trenuci iza kulisa otkrivaju koliko je ovo iskustvo bilo posebno.
Uloga koja je ostavila trag
Lik Manuele Radonić bio je dio složene obiteljske dinamike koja pokreće radnju serije, a Martina Mandek ga je oblikovala suptilno i uvjerljivo. Upravo zato njezin oproštaj nosi dodatnu težinu – i za publiku koja je pratila priču, ali i za samu glumicu.
Ovakvi trenuci često podsjećaju da iza svakog lika stoji proces, odnos i vrijeme provedeno s ekipom, što se ne vidi uvijek na ekranu.
Fotografije koje govore više od riječi
Iako nije ulazila u detalje, Mandek je objavom jasno dala do znanja koliko joj je ovaj projekt značio. Reakcije pratitelja brzo su se nizale, a mnogi su istaknuli kako će im njezin lik nedostajati.
Jedno je sigurno - dok se radnja 'Divljih pčela' nastavlja razvijati, ovaj oproštaj ostaje kao podsjetnik na sve ono što se događa iza kamera, a što publika rijetko ima priliku vidjeti.
'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.