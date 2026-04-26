Divlje pčele

Glumica Martina Mandek oprostila se od 'Divljih pčela' toplim fotkama

Glumica Martina Mandek, koju su gledatelji upoznali kroz lik Manuele Radonić u seriji 'Divlje pčele', oprostila se od projekta

26.04.2026 16:00

Na društvenim mrežama glumica Martina Mandek niz fotografija sa seta, uz kratak, ali znakovit opis koji je odmah dao naslutiti da se radi o zatvaranju jednog važnog poglavlja.

Iako bez puno riječi, fotografije su rekle dovoljno - osmijesi, zagrljaji i trenuci iza kulisa otkrivaju koliko je ovo iskustvo bilo posebno.

Marin Klišmanić, Martina Mandek, Davor Pavić
Marin Klišmanić, Martina Mandek, Davor Pavić FOTO: Instagram

Uloga koja je ostavila trag

Lik Manuele Radonić bio je dio složene obiteljske dinamike koja pokreće radnju serije, a Martina Mandek ga je oblikovala suptilno i uvjerljivo. Upravo zato njezin oproštaj nosi dodatnu težinu – i za publiku koja je pratila priču, ali i za samu glumicu.

Ovakvi trenuci često podsjećaju da iza svakog lika stoji proces, odnos i vrijeme provedeno s ekipom, što se ne vidi uvijek na ekranu.

Ana Marija Veselčić i Martina Mandek
Ana Marija Veselčić i Martina Mandek FOTO: Instagram

Fotografije koje govore više od riječi

Iako nije ulazila u detalje, Mandek je objavom jasno dala do znanja koliko joj je ovaj projekt značio. Reakcije pratitelja brzo su se nizale, a mnogi su istaknuli kako će im njezin lik nedostajati.

Jedno je sigurno - dok se radnja 'Divljih pčela' nastavlja razvijati, ovaj oproštaj ostaje kao podsjetnik na sve ono što se događa iza kamera, a što publika rijetko ima priliku vidjeti.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

