Glumica Monika Vuco Carev o Anki iz 'Divljih pčele': 'I ja sam žena cetinskog kraja, a scene postporođajne depresije bile su mi izazov'

U domaćoj televizijskoj produkciji rijetko se pojavi lik koji istodobno izaziva nelagodu, suosjećanje i divljenje, a upravo je takvu Anku Šušnjaru u seriji 'Divlje pčele' utjelovila Monika Vuco Carev. Slojevita, tiha, ali snažna, Anka je kroz radnju iz epizode u epizodu otkrivala pukotine ispod čvrste vanjštine, a Monikina interpretacija donijela joj je dubinu koja nadilazi televizijski okvir. S preciznom mjerom emocije i suptilnim glumačkim rješenjima, Vuco Carev stvorila je lik koji ostaje u pamćenju, ne zbog velikih gesti, nego zbog pogleda i tišine koja govori više od riječi. U ovom razgovoru otkrivamo kako je pristupila stvaranju Anke Šušnjare, koliko joj je taj lik bio osobno blizak te što je naučila o sebi kroz proces rada na jednoj od najupečatljivijih uloga serije.

Članica ste ansambla HNK Split. Što vam je kazalište dalo kao glumici, a što ste morali prilagoditi kada ste došli pred televizijsku kameru?

U HNK Split prvi puta sam ušla kao mala djevojčica i od tad traje fascinacija. Dio sam dramskog ansambla u kojem vlada vrlo lijepa prijateljska i kolegijalna atmosfera. U profesionalnom smislu kazalište me kroz različite uloge i projekte oblikovalo kao glumicu. Naučila sam odabirati glumačke postupke pri igranju zahtjevnih karaktera, naučila sam slušati partnera na sceni, naučila sam odgovoriti zahtjevima različitog stila i žanra. Trudim se istraživati izražavanje vlastite kreativnosti. Glumu pred kamerom prilagodila sam utoliko što ne koristim svoj glas u punom intenzitetu i što se trudim smanjiti intenzitet ekspresije, dok je unutarnji, misaoni život jači ili isti kao na sceni.

icon-expand Anka, Divlje pčele FOTO: RTL

Kada ste prvi put osjetili da je gluma vaš poziv? Postoji li neka uloga koja vas je oblikovala kao glumicu prije Divljih pčela'?

Nisam u jednom danu imala prosvjetljenje vezano za glumački poziv. Osjećaj je dolazio polako i tiho tijekom studija. Kako je studij odmicao, sve mi je više bilo jasno da sam dobro izabrala i tako mislim i sada. Izdvojila bih tri uloge koje su za mene u kreativnom smislu bile izrazito važne. To su Molly Sweeney (Molly Sweeney, Brian Friel), Cvrčkica (Kukci, Karel i Jozef Čapek) i Maša (Mala Moskva, Tomislav Zajec).

Anka je prikazana kao tradicionalna, pomalo stroga i sklona osuđivanju. Jeste li je i vi tako doživjeli kad ste prvi put čitali scenarij?

Slažem se da je Anka tradicionalna. Umjesto riječi stroga upotrijebila bih riječ čvrsta i svakako je sklona osuđivanju. Anka se, u nedostatku vlastite profesionalne preokupacije, opterećuje i govori o životima drugih ljudi secirajući njihove mane, te postaje, figurativno govoreći, ministrica tuđih poslova.

Što vam je do sada bilo najizazovnije u ulozi Anke Šušnjare? Koliko ste vi privatno slični Anki, a u čemu ste potpuno suprotnost?

U glumačkom smislu najveći su izazov bile scene nakon poroda u kojima se Ankin sustav vrijednosti ruši. Sve ono za što se ona zalagala, sve vrijednosti koje po njenom mišljenju žena i majka treba imati, bile su ozbiljno uzdrmane, te je to rezultiralo strahom veličine crne rupe. Ona se ne može nositi sa prisilnim crnim mislima i donosi odluku za koju misli da je najbolja za svih. Zanimljiv je posao bio organizirati struju svijesti u takvoj situaciji i odabrati glumačke postupke kojima to dočarati.

icon-expand Anka Šušnjara, Divlje pčele FOTO: RTL

Anka i ja smo slične utoliko što nam je prioritet obitelj. Također imamo sličnosti u čvrstoći. Žene cetinskog kraja su inspirativne zbog kombinacije čvrstoće i nježnosti. To su žene koje figurativno govoreći drže 'tri kantuna kuće', strastvene su i borbene, imaju urođenu socijalnu inteligenciju koja se ne uči u školama i u knjigama, a istovremeno imaju senzibilitet i nježnost. S obzirom na to da sam podrijetlom iz cetinskog kraja, na što sam ponosna, takve karakterne crte su mi dobro poznate. Anka i ja se razilazimo u interesu za živote drugih ljudi. S obzirom na sedam igrajućih predstava u HNK Split, suradnju sa Umjetničkom akademijom u Splitu i snimanje 'Divljih pčela', svaku slobodnu minutu nastojim kvalitetno iskoristiti s obitelji, tako da nemam vremena ni interesa za "tuđe poslove". Nemam ni društvene mreže pa znam kvalitetno padati s Marsa kada se komentiraju društvene aktualnosti. Također Anka voli puno govoriti, za razliku od mene koja uglavnom šutim ako nemam nešto pametno za reći, jer mislim da živimo u vremenu sa previše nebuloza u javnom prostoru.

Postoji li žanr u kojem se još niste okušali, a potajno ga priželjkujete?

Nemam nekih pretjeranih želja niti što se tiče žanrova, niti naslova, niti likova. Jedina želja u profesionalnom smislu mi je nastaviti raditi i učiti.

Jeste li neke kolege iz Divljih pčela' poznavali i prije serije - možda s akademije, kazališta ili drugih projekata? Postoji li netko s kim ste se posebno povezali tijekom snimanja?

Anamarija Veselčić i Pere Eranović moji su kolege iz HNK Split. Davor Pavić kolega je sa akademije. Jolandu Tudor znam također od prije. Kad njih vidim toplo mi je oko srca i osjećam se kao doma. Uz Jasmina Mekića koji je primjer predanog profesionalca i susretljivog kolege, vrlo rado na setu viđam Antoniju Juliju Blaće, Mariju Jerneić, Ariju Rizvić, obje Lidije, Luku, Ivana i tako bih mogla nabrojiti sve!

Post porođajna depresija rijetko se prikazuje u domaćim serijama. Koliko vam je kao glumici bilo odgovorno nositi tu tematiku? Je li vam bilo teško snimati scene u kojima je Anka emotivno zatvorena i udaljena od supruga i okoline?

Osjećala sam veliku odgovornost prema tim scenama i toj tematici. Nije mi bilo teško snimati te scene, već su one bile izazov koji je zahtijevao veću pripremu. Fokusirala sam se na tjeskobu, beznađe i strah o kvaliteti majčinstva koji prodrma Ankin sustav vrijednosti iz temelja.

icon-expand Anka, Divlje pčele FOTO: RTL

Ankin odnos sa Zdravkom sada prolazi kroz ozbiljan test. Kako vi gledate na njihov brak?

Mislim da u njihovom odnosu prevladava međusobno poštovanje. Anku u odnosu prema Zdravku karakterizira i odanost, te mislim da su oni tandem koji mogu prebroditi ovaj i izazove koje dolaze.

Koliko vam znači raditi na projektu koji se ne boji otvoriti teške teme? Jeste li dobili reakcije gledateljica koje su se prepoznale u Ankinoj situaciji nakon poroda?

Razmišljajući sudjelovati u ovoj projektu ili ne, upravo je storyline Anke Šušnjare bio ključan razlog pristanka. Apsolutno mi je neočekivan bio takav razvoj lica, i odmah sam pomislila kako je to sjajan izazov i odlična prilika za naučiti nešto novo. Ponosno sam što sam djelić te priče. Da, javljaju mi se prijateljice, kolegice, poznanice koje su se prepoznale i suosjećale sa Ankinom situacijom.

Kakva je atmosfera na setu Divljih pčela'? S obzirom na ponekad teške teme koje se obrađuju, uspijevate li zadržati vedrinu između scena?