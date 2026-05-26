Gorka pobjeda Ivice Vukasa: Istina koja je zakasnila cijeli jedan život

Nakon što je šokantno priznanje Katarine Runje da je ona usmrtila Petra Vukasa odjeknulo malim mjestom Vrilo, jedna je obitelj dobila potvrdu istine za kojom je čeznula, ali po cijenu koja je previsoka

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Za Ivicu Vukasa, oca tragično preminulog Josipa koji je nepravedno ponio teret krivnje za Petrovo ubojstvo, istina je donijela gorku satisfakciju, ali i otvorila još dublje rane. Dok se cijelo mjesto suočava s posljedicama laži, Ivica proživljava najteže trenutke, oplakujući sina čija je nevinost napokon dokazana.

Skinuta ljaga s Josipovog imena

Vijest da Josip Vukas nije ubojica proširila se Vrilom brzinom munje. Za Ivicu, oca koji je više od godinu dana živio s teretom sumnje i osude okoline, trenutak istine bio je mješavina olakšanja i neizmjerne boli. Njegovi povici na seoskoj proslavi bili su krik čovjeka koji je napokon dobio pravo javno obraniti čast svog djeteta.

icon-expand Karmela i Ivica, Divlje pčele FOTO: RTL

"Moj sin je nevin! Jeste čuli? Moj sin nije digao ruku na Petra. Nije kriv!" odzvanjale su riječi slomljenog oca, koji se borio da dođe do zraka između suza i bijesa. "Znao sam da moj Joso nije ubojica. Znao sam!" ponavljao je svima, kao da pokušava uvjeriti i samoga sebe da noćna mora napokon prestaje.

icon-expand Josip Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Istina koja je stigla prekasno

Iako je pravda, na neki način, zadovoljena, ona je za obitelj Vukas stigla prekasno. Josip više nije živ, a spoznaja da je umro kao nevin čovjek samo produbljuje tragediju. Mnogi se u Vrilu sada pitaju što bi bilo da je Katarina Runje priznala ranije. "Da je Katarina znala što će se dogoditi s Josipom, ona bi odmah priznala", komentirao je Jakov, no Tea je oštro uzvratila: "Katarina se trebala predati odmah kad se to dogodilo i Joso bi sad bio živ."

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL