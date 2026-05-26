Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Gorka pobjeda Ivice Vukasa: Istina koja je zakasnila cijeli jedan život

Nakon što je šokantno priznanje Katarine Runje da je ona usmrtila Petra Vukasa odjeknulo malim mjestom Vrilo, jedna je obitelj dobila potvrdu istine za kojom je čeznula, ali po cijenu koja je previsoka

RTL.hr
26.05.2026 20:40

Za Ivicu Vukasa, oca tragično preminulog Josipa koji je nepravedno ponio teret krivnje za Petrovo ubojstvo, istina je donijela gorku satisfakciju, ali i otvorila još dublje rane. Dok se cijelo mjesto suočava s posljedicama laži, Ivica proživljava najteže trenutke, oplakujući sina čija je nevinost napokon dokazana.

Skinuta ljaga s Josipovog imena

Vijest da Josip Vukas nije ubojica proširila se Vrilom brzinom munje. Za Ivicu, oca koji je više od godinu dana živio s teretom sumnje i osude okoline, trenutak istine bio je mješavina olakšanja i neizmjerne boli. Njegovi povici na seoskoj proslavi bili su krik čovjeka koji je napokon dobio pravo javno obraniti čast svog djeteta.

Karmela i Ivica, Divlje pčele
Karmela i Ivica, Divlje pčele FOTO: RTL

"Moj sin je nevin! Jeste čuli? Moj sin nije digao ruku na Petra. Nije kriv!" odzvanjale su riječi slomljenog oca, koji se borio da dođe do zraka između suza i bijesa. "Znao sam da moj Joso nije ubojica. Znao sam!" ponavljao je svima, kao da pokušava uvjeriti i samoga sebe da noćna mora napokon prestaje.

Josip Vukas, Divlje pčele
Josip Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Istina koja je stigla prekasno

Iako je pravda, na neki način, zadovoljena, ona je za obitelj Vukas stigla prekasno. Josip više nije živ, a spoznaja da je umro kao nevin čovjek samo produbljuje tragediju. Mnogi se u Vrilu sada pitaju što bi bilo da je Katarina Runje priznala ranije. "Da je Katarina znala što će se dogoditi s Josipom, ona bi odmah priznala", komentirao je Jakov, no Tea je oštro uzvratila: "Katarina se trebala predati odmah kad se to dogodilo i Joso bi sad bio živ."

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Upravo ta rečenica sažima svu gorčinu situacije. Istina je oslobodila Josipovo ime, ali nije mogla vratiti njegov život. Ivica Vukas sada se suočava s novom, još težom fazom žalovanja. Više ne oplakuje sina ubojicu, već sina heroja i žrtvu, mladića čiji je život uništen zbog tuđe tajne i kukavičluka.

divlje pčele ivica divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Cijelo Vrilo je na nogama zbog Katina priznanja, a Vukasi konačno doznaju istinu o Petru!

Gledatelji 'Divljih pčela' bijesni! Katarina je nju zaštitila nakon pokušaja ubojstva, a sada joj Teodora vraća ovako?

Oni su nova omiljena lica RTL-a! Pogledajte kako se ekipa iz 'Divljih pčela' zabavljala na setu 'Igre chefova'

Miljenice publike na okupu! Pogledajte kako je izgledao susret dviju Antonija Blaće na snimanju 'Igre chefova'

Kada je priznala zločin, Kate je sa sobom povukla i sestre pod udar zakona

Vice je razotkriven! Pravo ime mu je Zlatan, a obitelj Vukas neće ga se tako lako riješiti

Pročitaj na Net.hr
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio