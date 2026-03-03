Gospodin usamljeni na setu 'Divljih pčela'? Luka Šegota podijelio Tomu i Katu i nasmijao fanove

Obožavatelji 'Divljih pčela' dobro znaju da Jakov teško podnosi prizor Katarine uz Tomu, a čini se da se taj osjećaj preselio i iza kamera, barem kroz dozu simpatične šale

Glumac Luka Šegota, koji u seriji 'Divlje pčele' utjelovljuje Jakova, podijelio je kadar svojih kolega Amara Bukvića (Toma) i Ane Marije Veselčić (Katarina), a uz objavu je napisao samo jedno - #mrlonely (gospodin usamljeni). I fanovi su odmah shvatili poantu.

Pogled koji govori više od riječi

Na prvoj fotografiji Luka promatra scenu s ozbiljnim izrazom lica, dok u drugom kadru Toma i Katarina sjede zajedno za stolom, bliski i nasmijani. U seriji Jakov je od početka zaljubljen u Katu, a njezin odnos s Tomom za njega je bolna točka. Zato njegov komentar nije prošao nezapaženo, riječ je o duhovitoj referenci na Jakovljevu nesretnu ljubav. I dok se u radnji bori s osjećajima, iza kamera sve izgleda potpuno drugačije.

Luka Šegota, Amar Bukvić, Ana Marija Veselčić FOTO: Instagram

Iza kamera vlada samo smijeh i dobra vibra

Oznakom kolega u objavi Luka je pokazao da između njih vlada odlična atmosfera. Amar Bukvić i Ana Marija Veselčić redovito dijele trenutke sa seta, a ova simpatična ljubavna drama u obliku Instagram priče još je jednom potvrdila koliko se ekipa dobro zabavlja dok snima.

Katarina i Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL

Jakovljeva prva ljubav