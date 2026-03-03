Gospodin usamljeni na setu 'Divljih pčela'? Luka Šegota podijelio Tomu i Katu i nasmijao fanove

Glumac Luka Šegota, koji u seriji 'Divlje pčele' utjelovljuje Jakova, podijelio je kadar svojih kolega Amara Bukvića (Toma) i Ane Marije Veselčić (Katarina), a uz objavu je napisao samo jedno - #mrlonely (gospodin usamljeni).
I fanovi su odmah shvatili poantu.
Pogled koji govori više od riječi
Na prvoj fotografiji Luka promatra scenu s ozbiljnim izrazom lica, dok u drugom kadru Toma i Katarina sjede zajedno za stolom, bliski i nasmijani. U seriji Jakov je od početka zaljubljen u Katu, a njezin odnos s Tomom za njega je bolna točka.
Zato njegov komentar nije prošao nezapaženo, riječ je o duhovitoj referenci na Jakovljevu nesretnu ljubav. I dok se u radnji bori s osjećajima, iza kamera sve izgleda potpuno drugačije.
Iza kamera vlada samo smijeh i dobra vibra
Oznakom kolega u objavi Luka je pokazao da između njih vlada odlična atmosfera. Amar Bukvić i Ana Marija Veselčić redovito dijele trenutke sa seta, a ova simpatična ljubavna drama u obliku Instagram priče još je jednom potvrdila koliko se ekipa dobro zabavlja dok snima.
Jakovljeva prva ljubav
U radnji je Jakovljeva zaljubljenost u Katarinu iskrena i mladenačka. Ona je njegova prva velika ljubav, zbog koje prolazi kroz razočaranja, ljubomoru i unutarnje borbe. Upravo zato Luka sve to igra s dozom suptilnosti koja osvaja publiku.
Hoće li Jakov uspjeti preboljeti Katu ili ga čeka novi preokret? Dok to ne saznamo, barem znamo jedno, iza kamera vladaju smijeh, podrška i dobra energija koja se itekako osjeti i na ekranu.
'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.