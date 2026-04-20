Divlje pčele

Gotovo je! Najmlađa Vukas povlači svoj konačan potez

Suočivši se sa suprugom, Tereza je bila odlučna i jasna. 'Ja se hoću rastati. Nisam sretna', izjavila je, prekidajući šutnju koja je dugo gušila njihov dom. Njezine riječi nisu naišle na razumijevanje

RTL.hr
20.04.2026 20:30

Dugo potiskivana nesreća u braku Tereze i Vice napokon je eksplodirala, a Terezina odluka da zatraži razvod pokrenula je lavinu događaja koji prijete uništenjem njihovog odnosa i sudbine drugih u 'Divljim pčelama'

"Ne mogu više biti u braku bez ljubavi"

Vice je njezin zahtjev pokušao umanjiti, pripisujući ga utjecaju njezina brata Marka i Milana, tvrdeći da su joj "napunili glavu glupostima".

Pokušao ju je uvjeriti da je samo zbunjena, govoreći joj kako je brak s "tako mladom i lijepom ženom" uvijek pun uspona i padova. No, Tereza je oštro odbacila njegove patronizirajuće argumente. "Znaš šta, ja ovdje ne vidim nikakve uspone, samo padove", odgovorila mu je, prije nego što je izrekla konačnu istinu: "Ja tebe ne volim i to je to. Ne mogu biti u braku bez ljubavi."

Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

Ucjena umjesto razgovora

Kada je shvatio da je Tereza nepokolebljiva, Vice je promijenio taktiku. Njegov prividno smireni i razumni pristup raspao se, a na površinu je isplivala njegova mračna, manipulativna strana. Plan o zajedničkom odlasku u Čile, koji je trebao biti novi početak, postao je sredstvo pritiska. "Ja ne idem nigdje s tobom. Tražila sam rastavu. Ne znam koliko ti puta to moram ponoviti", odbrusila mu je Tereza.

Tada je Vice odigrao svoj najjači i najokrutniji adut. Suočen s njezinim konačnim odbijanjem, zaprijetio joj je posljedicama koje bi mogle uništiti Milana, čovjeka prema kojem Tereza gaji osjećaje. "Ako ikada više zatražiš rastavu ili ako ovo izađe van sobe...", započeo je.

Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

