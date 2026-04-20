Gotovo je! Najmlađa Vukas povlači svoj konačan potez

Dugo potiskivana nesreća u braku Tereze i Vice napokon je eksplodirala, a Terezina odluka da zatraži razvod pokrenula je lavinu događaja koji prijete uništenjem njihovog odnosa i sudbine drugih u 'Divljim pčelama' .

Vice je njezin zahtjev pokušao umanjiti, pripisujući ga utjecaju njezina brata Marka i Milana, tvrdeći da su joj "napunili glavu glupostima".

Pokušao ju je uvjeriti da je samo zbunjena, govoreći joj kako je brak s "tako mladom i lijepom ženom" uvijek pun uspona i padova. No, Tereza je oštro odbacila njegove patronizirajuće argumente. "Znaš šta, ja ovdje ne vidim nikakve uspone, samo padove", odgovorila mu je, prije nego što je izrekla konačnu istinu: "Ja tebe ne volim i to je to. Ne mogu biti u braku bez ljubavi."