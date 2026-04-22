Divlje pčele

Gotovo je! Katarina vratila prsten Tomi, kraj ljubavi sve je bliže

U jeku teške borbe za svoju djedovinu, Katarina Runje donijela je dramatičnu odluku i prekinula vezu s Tomom Domazetom, vrativši mu prsten koji je simbolizirao njihovu zajedničku budućnost

22.04.2026 20:45

Iako se njihova ljubav u 'Divljim pčelama' činila snažnom, Tomina ljubomora i stalno nepovjerenje postali su prevelik teret za Katarinu. Problemi su eskalirali zbog njezine bliskosti s Jakovom, a Toma joj je neprestano predbacivao da nije raščistila s prošlošću.

Ljubomora i nepovjerenje kao kamen spoticanja

"Bio je ljubav tvog života, ostavio te, a sad se mota oko tebe jer ne može podnijeti da te netko drugi može usrećiti", predbacio joj je Toma u jednom od njihovih sukoba, dodajući kako ona ne čini ništa da ga odmakne od sebe. Njegove optužbe da ona "još nešto očekuje od njega" bile su kap koja je prelila čašu za Katarinu, koja se osjećala neshvaćeno i napadnuto.

"Ja sam s tobom došla ljudski razgovarati, a vidim da se s tobom to ne može", odbrusila mu je, jasno dajući do znanja da je njegovo ponašanje prešlo svaku granicu.

Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Konačni raskid pred vratima sudnice

Krah njihove veze dogodio se na najgorem mogućem mjestu - ispred sudnice, gdje se Katarina bori protiv izvlaštenja svog zemljišta. Dok je bila pod ogromnim pritiskom zbog neizvjesne budućnosti, Toma je nastavio sa svojim optužbama, što je dovelo do eksplozivne svađe.

Katarina ga je podsjetila na bolne trenutke iz prošlosti. "Isto tako kao što znaš kad si me ostavio pred crkvom da te čekam k'o budala, i ti sad govoriš da se ne bi igrao? Ti to meni radiš!", povikala je, aludirajući na duboke rane koje očito nikada nisu zacijelile.

Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

U tom trenutku, shvativši da je njihova veza uništena nepovjerenjem, Katarina je izvadila kutijicu s prstenom koju joj je Toma darovao kao obećanje vječne ljubavi i budućeg braka. Htjela mu ga je vratiti i time staviti točku na njihovu priču, no Toma je, šokiran njezinim potezom, to odbio.

"Kate, nemoj to raditi. Ne ovdje, ne na ovakav način, molim te", pokušao ju je zaustaviti, odbijajući uzeti prsten. No, usprkos njegovom preklinjanju, njezina je odluka bila čvrsta.

Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Svađa je završila njezinim hladnim i odlučnim riječima koje su odzvanjale jače od bilo kakve presude. Pogledavši ga posljednji put, izgovorila je rečenicu koja je zapečatila njihovu sudbinu: "Zaboravi na mene zauvijek."

Nakon ovog dramatičnog prekida, postavlja se pitanje može li se išta više spasiti. Dok se Katarina sama suočava s bitkom života, Toma ostaje slomljen i odbačen. Je li njegova ljubomora doista uništila sve ili je ovo samo još jedno poglavlje u njihovoj turbulentnoj priči, pokazat će vrijeme.

Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

'Hoću da ubiješ Antu': Vice ne odustaje od ucjene, a Zora otkriva svoju tajnu Đordanu

Ante Gelo i Jelena Perčin iznenadili objavom iz Amerike, otkrili gdje su

Zašto Marka toliko zanima Teodora? Njegov potez otvara pitanja

Neuzvraćena ljubav? Toma je bijesan na Katu: 'Ponizila me i osramotila'

Stipan kao ključni svjedok? Katarinina šutnja o padu postaje sve sumnjivija

Kristian Šupe o suradnji s Lidijom Kordić u 'Divljim pčelama': 'Zabavna, šarmantna i megatalentirana'

Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?