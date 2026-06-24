Hit video! Pere Eranović iz 'Divljih pčela' ne prestaje nas nasmijavati: Pogledajte kako izgleda jedno sasvim 'klasično' splitsko buđenje

Iako smo se na kraju prve sezone hit dramske serije 'Divlje pčele' oprostili od njegovog upečatljivog lika koji je snažno obilježio prvu sezonu i ostavio neizbrisiv trag među gledateljima, splitski glumac Pere Eranović ne prestaje privlačiti pažnju javnosti. Ovog puta, umjesto na malim ekranima, splitski nas je šarmer pošteno nasmijao na društvenim mrežama.
Pere je na svom Instagram profilu podijelio kratki videozapis, odnosno urnebesan skeč snimljen na balkonu pod naslovom "Jutro u Splitu", koji u svega nekoliko sekundi savršeno oslikava autentičnu svakodnevicu, mentalitet i, prije svega, specifične dobrosusjedske odnose na jadranskoj obali.
Od rajske pjesme do oštre realnosti
Video započinje idiličnim ljetnim prizorom - Pere stoji na balkonu s šalicom kave u ruci, upija prve jutarnje zrake sunca i, pun mediteranskog zanosa, počinje iz sveg glasa pjevati poznate stihove legendarne pjesme Pismo Splitu:
"Rajsku pismu puka tvog, Splite moj..."
Međutim, romantični i emotivni trenutak trajao je svega nekoliko sekundi. Čim je glumac pustio svoj prepoznatljivi glas, iz pozadine se začuo dobro poznati, autentični glas temperamentnog susjeda koji očito nije dijelio njegovu ranorandilačku glazbenu inspiraciju. Susjed ga je u sekundi "skresao" i propisno ispsovao, vičući kako je glasan u rano jutro, što je rezultiralo Perinom neprocjenjivom facijalnom ekspresijom i naglim prekidom izvedbe.
Stotine fanova u suzama od smijeha
Ovaj kratki isječak u rekordnom je roku prikupio stotine lajkova i gomilu komentara oduševljenih pratitelja koji se ne mogu prestati smijati ovoj splitskoj klasici. "Klasika!", "Ovo je Split u 30 sekundi", samo su neki od komentara.
Eranović je ovim potezom još jednom dokazao da posjeduje izniman smisao za humor i dar za prepoznavanje onih sitnih, životnih detalja koji povezuju ljude na ovim prostorima. Iako nam beskrajno nedostaje u novim televizijskim zapletima, drago nam je vidjeti da energiju i šarm i dalje nesebično dijeli s publikom – makar i preko balkona!