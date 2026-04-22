Hoće li Čavka zbog ljubavi zaista presuditi Anti Vukasu?

Napetosti između Milana i Vice Radonića u 'Divljim pčelama' dosegnule su točku vrenja u razgovoru koji je započeo kao još jedna muška razmirica, a pretvorio se u nešto mnogo zlokobnije. Suočen s Milanovom frustracijom i očajem, Vice je, testirajući njegove granice, iznio ponudu koja se ne izgovara olako. U trenutku napetosti, predložio je Milanu da presudi Anti Vukasu, moćnom čovjeku koji mnogima stoji na putu.

Iako se Vice brzo povukao, tvrdeći da se samo šalio, šteta je već bila učinjena. "A jesi li mislio da sam ozbiljan?", upitao je, pokušavajući umanjiti težinu svojih riječi. No, Milanova šutnja i zamišljen pogled otkrili su da je ideja, koliko god monstruozna bila, pala na plodno tlo. Vicino pitanje, "Samo me zanima što bi se dogodilo da sam još malo šutio", ostalo je lebdjeti u zraku, potvrđujući da je u Milanu vidio čovjeka spremnog na sve.