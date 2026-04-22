Divlje pčele

Hoće li Čavka zbog ljubavi zaista presuditi Anti Vukasu?

U središtu nove drame našao se Milan Čavka, čija je ljubav prema Terezi stavljena na najveću kušnju do sada, a šokantna ponuda koju je dobio gurnula ga je na sam rub mračne odluke

RTL.hr
22.04.2026 20:25

Napetosti između Milana i Vice Radonića u 'Divljim pčelama' dosegnule su točku vrenja u razgovoru koji je započeo kao još jedna muška razmirica, a pretvorio se u nešto mnogo zlokobnije. Suočen s Milanovom frustracijom i očajem, Vice je, testirajući njegove granice, iznio ponudu koja se ne izgovara olako. U trenutku napetosti, predložio je Milanu da presudi Anti Vukasu, moćnom čovjeku koji mnogima stoji na putu.

Iako se Vice brzo povukao, tvrdeći da se samo šalio, šteta je već bila učinjena. "A jesi li mislio da sam ozbiljan?", upitao je, pokušavajući umanjiti težinu svojih riječi. No, Milanova šutnja i zamišljen pogled otkrili su da je ideja, koliko god monstruozna bila, pala na plodno tlo. Vicino pitanje, "Samo me zanima što bi se dogodilo da sam još malo šutio", ostalo je lebdjeti u zraku, potvrđujući da je u Milanu vidio čovjeka spremnog na sve.

Milan i Vice, Divlje pčele
Milan i Vice, Divlje pčele FOTO: RTL

Sjeme zla posijano je odavno

Ono što Vice nije znao jest da njegova "šala" nije bila početak, već samo katalizator za plan koji se u Milanovoj glavi kuha već neko vrijeme. Upravo mu je Tereza, ljubav njegova života, ranije predložila jedini izlaz koji su vidjeli za sebe: ukrasti Antin novac i zajedno pobjeći daleko od svega. Ta ideja o bijegu i novom početku sada je, nakon Vicovih riječi, dobila opasniju dimenziju.

Milan više ne razmišlja samo o bijegu s novcem. U njegovom umu, Ante Vukas nije samo prepreka u obliku bogatstva koje treba ukrasti, već i fizička prijetnja njihovoj budućnosti. Vicin prijedlog, iako izrečen u šali, dao mu je svojevrsno dopuštenje da razmišlja o najgorem mogućem scenariju.

Milan Čavka, Divlje pčele
Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

