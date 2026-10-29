Hoće li Cvita primiti Johnnyja? Luce je stavlja pred nezgodnu odluku

Problem smještaja u mjestu donio je nove trzavice među poznatim licima. Luce je odlučila uzeti stvari u svoje ruke i zamoliti Cvitu da iznajmi sobu Johnnyju, što je izazvalo neočekivane reakcije

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Traženje slobodnog kreveta

Luce svim silama pokušava pronaći rješenje za Johnnyja te se obraća Cviti. Predlaže joj da mu iznajmi sobu u svojoj praznoj kući, objašnjavajući kako kod nje u kući nema dovoljno mjesta za njih četvero. Kako je Johnnyju potreban samo prostor za prespavati, Luce smatra da bi to bio savršen dogovor od kojeg bi svi imali koristi.

Cvitino premišljanje

Cvita se u početku snažno premišlja oko ovog prijedloga. Iako razumije situaciju i želi pomoći, brine ju kako će Nikola reagirati na ideju da drugi muškarac useli u kuću. Nakon dužeg nagovaranja i Lucinih uvjeravanja da ne bi trebalo biti problema, Cvita ipak popušta. Pristaje razmotriti ideju, ali napominje da prvo mora pitati Nikolu i dobiti njegov pristanak prije konačne odluke.

icon-expand icon-close icon-close Cvita i Luce, Divlje pčele FOTO: RTL