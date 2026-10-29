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Divlje pčele

Hoće li Cvita primiti Johnnyja? Luce je stavlja pred nezgodnu odluku

Problem smještaja u mjestu donio je nove trzavice među poznatim licima. Luce je odlučila uzeti stvari u svoje ruke i zamoliti Cvitu da iznajmi sobu Johnnyju, što je izazvalo neočekivane reakcije

RTL.hr
29.10.2026 21:00

Traženje slobodnog kreveta

Luce svim silama pokušava pronaći rješenje za Johnnyja te se obraća Cviti. Predlaže joj da mu iznajmi sobu u svojoj praznoj kući, objašnjavajući kako kod nje u kući nema dovoljno mjesta za njih četvero.

Kako je Johnnyju potreban samo prostor za prespavati, Luce smatra da bi to bio savršen dogovor od kojeg bi svi imali koristi.

Cvitino premišljanje

Cvita se u početku snažno premišlja oko ovog prijedloga. Iako razumije situaciju i želi pomoći, brine ju kako će Nikola reagirati na ideju da drugi muškarac useli u kuću.

Nakon dužeg nagovaranja i Lucinih uvjeravanja da ne bi trebalo biti problema, Cvita ipak popušta. Pristaje razmotriti ideju, ali napominje da prvo mora pitati Nikolu i dobiti njegov pristanak prije konačne odluke.

Cvita i Luce, Divlje pčele
Cvita i Luce, Divlje pčele FOTO: RTL

Kasnije tog dana, Cvita pokušava zaboraviti na brige i opustiti se. Prepušta se trenutku te počinje veselo pjevati i plesati za vrijeme čišćenja, misleći da je potpuno sama.

Taman u tom opuštenom izdanju, do nje dolazi Johnny. Njegov iznenadni dolazak prekida njezinu zabavu i dovodi do pomalo neugodnog, ali simpatičnog susreta.

Hoće li Johnny na kraju dobiti sobu i kako će Nikola reagirati, gledatelji mogu pratiti u novim nastavcima serije Divlje pčele.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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