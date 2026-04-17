Divlje pčele

Hoće li Cvita stati između njih i spriječiti Zorinu ljubav?

Dok se Zora, nakon niza teških životnih udaraca, pokušava nositi s vlastitim demonima, čini se da joj se osmjehuje nova prilika za ljubav. No, na putu te potencijalne sreće mogla bi se ispriječiti njezina vlastita sestra, Cvita, čija reakcija na novog udvarača otvara brojna pitanja

17.04.2026 09:00

Unatoč upozorenjima da je prošla kroz teško razdoblje, obilježeno gubitkom oca i tragičnom smrću šogora, Đordano ne odustaje od svoje namjere. "Što ti misliš da će tako lijepa i dobra djevojka dugo ostati slobodna i sama? Tu se varaš," odlučan je Đordano, uvjeren da je upravo on taj koji je mora usrećiti. Njegova upornost pokazuje da u Zori ne vidi samo ženu obilježenu tragedijom, već osobu koja zaslužuje sreću u 'Divljim pčelama'.

Đordano ne odustaje od Zore

Pitanje je, međutim, je li Zora spremna otvoriti svoje srce, ali i hoće li joj okolina to dopustiti. Čini se da je prvi izazov stigao s potpuno neočekivane strane - od njezine sestre Cvite.

Đordano i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Anegdota iz trgovine koja je sve otkrila

Ključni trenutak koji je pokrenuo lavinu dogodio se tijekom razgovora između Cvite i njezine prijateljice Luce. Luce je prepričala nedavni događaj. "Onda je bila i mala Zora," započela je Luce priču, "odma je tražila da njoj samo jednu feštu."

Prema njezinim riječima, Đordano je odmah ponudio da joj plati izradu odjeće, no Zora je to odlučno odbila. "Nije htjela Zora ni čuti, nije dala," zaključila je Luce, dodavši očito: "Ali mislim da se ona njemu sviđa." Ovaj naizgled bezazlen događaj otkrio je ne samo Đordanove simpatije, već i Zorinu suzdržanost i ponos.

Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

I dok bi se očekivalo da će Cvita radosno primiti vijest o sestrinom potencijalnom udvaraču, njezina je reakcija bila sve samo ne topla. Na Lucinu opasku odgovorila je kratkim i hladnim "Pa lipo," a zatim, kao da želi prekinuti temu, dodala još jedno tiho: "E, baš lipo." Takva suzdržanost upućuje na to da se iza sestrinskog osmijeha možda krije ljubomora ili tiho negodovanje, a razlozi za to ostaju nejasni.

S obzirom na sve što su sestre prošle, Zori bi nova ljubav mogla donijeti prijeko potreban mir. Ipak, čini se da će njezin put do sreće biti sve samo ne jednostavan. Hoće li Cvitina šutnja prerasti u otvoreno protivljenje i hoće li stati između svoje sestre i muškarca koji je želi usrećiti, pokazat će vrijeme.

Luce, Divlje pčele FOTO: RTL

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Cvita se i dalje ne želi pomiriti sa sestrama, a Vice ima plan koji mijenja sve

Neočekivan zaplet! Marija Borić Jerneić objavila fotku: 'Ušla kavana kod Vukasa'

Tata za poželjeti! Amar Bukvić iz 'Divljih pčela' proveo djecu kroz imaginarno Vrilo

Koji je uopće bio Manuelin plan i kako je zavela Marka? Priča omiljene zlice 'Divljih pčela'

Manuela je otišla bez traga! Marku slomljeno srce: 'Proklet bio dan kad ste kročili u ovu kuću'

Mirjanin instinkt sve je jači: 'Vaša kuća mi budi neke jezive uspomene...'

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom