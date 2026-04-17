Hoće li Cvita stati između njih i spriječiti Zorinu ljubav?

Dok se Zora, nakon niza teških životnih udaraca, pokušava nositi s vlastitim demonima, čini se da joj se osmjehuje nova prilika za ljubav. No, na putu te potencijalne sreće mogla bi se ispriječiti njezina vlastita sestra, Cvita, čija reakcija na novog udvarača otvara brojna pitanja

Unatoč upozorenjima da je prošla kroz teško razdoblje, obilježeno gubitkom oca i tragičnom smrću šogora, Đordano ne odustaje od svoje namjere. "Što ti misliš da će tako lijepa i dobra djevojka dugo ostati slobodna i sama? Tu se varaš," odlučan je Đordano, uvjeren da je upravo on taj koji je mora usrećiti. Njegova upornost pokazuje da u Zori ne vidi samo ženu obilježenu tragedijom, već osobu koja zaslužuje sreću u 'Divljim pčelama'.

Đordano ne odustaje od Zore

Pitanje je, međutim, je li Zora spremna otvoriti svoje srce, ali i hoće li joj okolina to dopustiti. Čini se da je prvi izazov stigao s potpuno neočekivane strane - od njezine sestre Cvite.

Đordano i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Anegdota iz trgovine koja je sve otkrila

Ključni trenutak koji je pokrenuo lavinu dogodio se tijekom razgovora između Cvite i njezine prijateljice Luce. Luce je prepričala nedavni događaj. "Onda je bila i mala Zora," započela je Luce priču, "odma je tražila da njoj samo jednu feštu." Prema njezinim riječima, Đordano je odmah ponudio da joj plati izradu odjeće, no Zora je to odlučno odbila. "Nije htjela Zora ni čuti, nije dala," zaključila je Luce, dodavši očito: "Ali mislim da se ona njemu sviđa." Ovaj naizgled bezazlen događaj otkrio je ne samo Đordanove simpatije, već i Zorinu suzdržanost i ponos.

Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

I dok bi se očekivalo da će Cvita radosno primiti vijest o sestrinom potencijalnom udvaraču, njezina je reakcija bila sve samo ne topla. Na Lucinu opasku odgovorila je kratkim i hladnim "Pa lipo," a zatim, kao da želi prekinuti temu, dodala još jedno tiho: "E, baš lipo." Takva suzdržanost upućuje na to da se iza sestrinskog osmijeha možda krije ljubomora ili tiho negodovanje, a razlozi za to ostaju nejasni. S obzirom na sve što su sestre prošle, Zori bi nova ljubav mogla donijeti prijeko potreban mir. Ipak, čini se da će njezin put do sreće biti sve samo ne jednostavan. Hoće li Cvitina šutnja prerasti u otvoreno protivljenje i hoće li stati između svoje sestre i muškarca koji je želi usrećiti, pokazat će vrijeme.

Luce, Divlje pčele FOTO: RTL