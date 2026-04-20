Divlje pčele

Hoće li Katarina slomiti šutnju i uzvratiti? Teodora: 'Uzmi mi i slobodu'

Cijelo mjesto je na nogama nakon što je Katarina Runje pronađena teško ozlijeđena na dnu provalije. Dok svi vjeruju u priču o nesretnom slučaju, istina je mnogo mračnija i opasnija, a znaju je samo dvije osobe - Katarina i Teodora

20.04.2026 20:45

U šokantnom razgovoru u seriji 'Divlje pčele' iza zatvorenih vrata, Teodora je priznala svoj zločin, stavivši vlastitu sudbinu u ruke žene koju je ostavila umrijeti.

Pad koji je mogao biti koban

Vijest o Katarininoj nesreći proširila se brzinom munje, izazivajući strah i zabrinutost među mještanima. Pronađena je s ozljedom glave i potresom mozga, a njezino objašnjenje o tome kako se poskliznula skupljajući alat koji je rasuo njezin magarac prihvaćeno je kao jedina istina. Čitava zajednica se okupila kako bi joj pomogla, nesvjesna drame koja se odvijala u pozadini.

Katarinino preživljavanje graniči s čudom, a i sama je svjesna koliko je blizu bila smrti. "Skoro sam završila kao mater", povjerila se u trenucima slabosti, otkrivajući dubinu traume koju je proživjela. No, fizičke rane nisu ništa u usporedbi s teretom tajne koju sada nosi.

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Šokantno priznanje u četiri zida

Dok se Katarina oporavljala, suočila se s osobom odgovornom za svoju nesreću. U napetom i emotivnom razgovoru, Teodora Vukas priznala je da pad nije bio slučajan. Njezine riječi, ispunjene gorčinom i bijesom, otkrile su duboku mržnju koja je tinjala mjesecima.

"Toliko puta sam se molila da odeš s ovog svijeta", započela je Teodora svoje priznanje, hladno i bez okolišanja. "Uništila si mi život. I zato sam te ostavila tamo."

Teodora Vukas, Divlje pčele
Teodora Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Teodorina ispovijest otkrila je motivaciju ukorijenjenu u osjećaju nepravde i ljubomore. Smatrajući da joj je Katarina oduzela sve, od supruga do ugleda u mjestu, vidjela je nesreću kao priliku za osvetu. "Svi govore, ti si anđeo. Ja sam ta u Đakića koja radi probleme", gorko je dobacila, optužujući Katarinu da joj je uništila brak. Svjesna težine svog djela, prkosno je ponudila Katarini da je preda pravdi: "Uzela si mi sve. Uzmi mi i slobodu. Slobodno me prijavi."

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Katarinina šutnja: Milost ili proračunatost?

Unatoč šokantnom priznanju i činjenici da ju je Teodora ostavila da umre, Katarina je odlučila šutjeti. Kada su je upitali je li službena priča o nesreći istinita, kratko je potvrdila, štiteći tako svoju mučiteljicu. Njezini razlozi ostaju nejasni. Je li to čin milosti prema ženi slomljenoj vlastitim demonima ili pak proračunat potez kojim Teodoru drži u šaci?

Ova mračna tajna stvorila je opasnu vezu između dviju žena. Teodorina sloboda sada u potpunosti ovisi o Katarininoj volji, a svaki njezin budući korak bit će pod sjenom straha od razotkrivanja. Katarina je preživjela pad, ali je time dobila moć koja bi mogla iz temelja promijeniti odnose u mjestu i sudbine svih uključenih. Pitanje koje ostaje jest - do kada će tajna ostati sigurna?

Teodora, Ljuba, Divlje pčele
Teodora, Ljuba, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

divlje pčele katarina divlje pčele teodora divlje pčele
