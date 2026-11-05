Hoće li Kate i Eva sklopiti pakt o bijegu ili će se Kate ipak predati? Krneta je pod sve većim pritiskom

Bijeg Kate i Eve iz zatvora otvorio je niz pitanja koja bi mogla odrediti njihovu daljnju sudbinu. Dok Eva djeluje spremno nastaviti bježati pod svaku cijenu, Kate sve češće razmišlja o predaji i povratku iza rešetaka. No nakon svega što se dogodilo, povratak možda više nije tako jednostavan

icon-close

Nakon što su ostale same, između Kate i Eve sve više dolaze do izražaja različiti pogledi na ono što bi trebale učiniti. Eva nema namjeru lako se predati. Svjesna je da bi povratak u zatvor mogao biti koban, a nakon što je pronašla pištolj, čini se još odlučnijom zaštititi sebe i Kate ako ih netko pronađe. Kate, s druge strane, sve teže podnosi život u bijegu. Već je priznala da razmišlja o predaji jer ne želi ostatak života provesti skrivajući se po šumama i napuštenim kućama. Hoće li dvije bjegunke ipak postići dogovor i zajedno krenuti u novi bijeg ili će se njihovi putevi razdvojiti upravo zbog Katine odluke da se preda?

icon-expand icon-close icon-close Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li Kate proganjati Frankina smrt?

Dodatni teret za Kate mogla bi biti Frankina smrt tijekom bijega. Vijest da je Franka ubijena teško je pogodila bjegunke, a cijeli događaj mogao bi kod Kate dodatno pojačati osjećaj krivnje. Iako ona nije odgovorna za ono što se dogodilo, činjenica da je bijeg završio smrću jedne od njih mogla bi je natjerati da potpuno preispita odluku o nastavku skrivanja. Je li upravo Frankina smrt trenutak nakon kojeg Kate više neće moći bježati ili će je strah od onoga što je čeka u zatvoru ipak natjerati da ostane uz Evu?

Može li Jakov pronaći Kate prije Krnete?

Dok Krneta sa svojim ljudima pokušava pronaći odbjegle zatvorenice, postoji još jedna osoba koja očajnički želi doći do Kate, a to je Jakov Vukas. Jakov je već jasno pokazao koliko strahuje za nju i da joj je spreman pomoći ako mu se javi. Upravo zato nije teško zamisliti da bi mogao krenuti u potragu na svoju ruku.

icon-expand Lazar Krneta i Aldo Mađar, Divlje pčele FOTO: RTL

Ako bi Jakov uspio pronaći Kate prije Krnete, našao bi se pred teškom odlukom. Hoće li joj pomoći u bijegu, pokušati je nagovoriti da se preda ili je sakriti od ljudi koji je traže? A najvažnije pitanje možda je što bi Kate učinila kada bi se upravo Jakov pojavio pred njom. Bi li zbog njega još jednom promijenila odluku?

Krneta pod sve većim pritiskom

Dok potraga traje, situacija postaje sve opasnija i za samog upravitelja zatvora. Inspektor Žuvela već je jasno dao do znanja Krneti da njegov položaj nije siguran. Bijeg zatvorenica veliki je udarac za njegov autoritet, a svaki novi dan bez rezultata mogao bi dodatno pojačati pritisak. Ako Kate i Eva još dugo ostanu na slobodi, Žuvela bi mogao zaključiti da Krneta više nije sposoban voditi potragu pa čak ni zatvor. Hoće li ga zbog cijelog skandala doista smijeniti ili će Krneta uspjeti pronaći bjegunke prije nego što izgubi svoju poziciju?

icon-expand Eva Parać i Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Tko će prvi doći do Kate?