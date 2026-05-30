Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Hoće li naši omiljeni parovi dočekati sretan kraj u velikom finalu sezone 'Divljih pčela'?

Ljubavi su u Vrilu često bile jednako komplicirane kao i obiteljske tajne. Uoči velikog finala prve sezone gledatelji se pitaju tko će ostati zajedno, tko će se ponovno pronaći, a čija će priča završiti slomljenim srcem

RTL.hr
30.05.2026 22:00

Kroz prvu sezonu Divljih pčela' publika je navijala za brojne parove, ali malo koji izaziva toliko emocija kao Nikola i Cvita. Nakon svega što su prošli, izdaje koja je promijenila njihove živote i brojnih neizgovorenih riječi, dio gledatelja i dalje vjeruje da među njima postoji nešto što se ne može samo tako ugasiti.

Jednako zanimljiva ostaje i priča Katarine i Jakova. Mnogi ih vide kao sudbinski par i ljubav koja je preživjela godine, no istovremeno velik dio publike još uvijek nije odustao od Tome i Kate. Njihova kemija i danas je jedna od tema o kojoj se najviše raspravlja među fanovima serije.

Cvita i Nikola, Divlje pčele
Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL
Katarina i Jakov, Divlje pčele
Katarina i Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL

Parovi za koje navija cijela Hrvatska

Ako postoji par kojem gledatelji posebno žele sreću, onda su to Ranko i Rajka. Njihov odnos razvijao se polako, bez velikih ljubavnih trokuta i dramatičnih obrata, zbog čega ih publika često doživljava kao najiskreniju priču u seriji.

Tu su i Luce i Krsto, koji su kroz sezonu prolazili kroz vlastite uspone i padove, ali nikada nisu izgubili povezanost koja ih je spojila.

U skupinu parova koji su unatoč svemu ostali zajedno ulaze i Ante i Mirjana, Karmela i Ivica te Anka i Zdravko. Njihove priče možda nisu uvijek u središtu najvećih obrata, ali upravo oni predstavljaju stabilnost, odanost i ljubavi koje su izdržale godine izazova.

Rajka i Ranko, Divlje pčele
Rajka i Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL
Zdravko i Anka, Divlje pčele
Zdravko i Anka, Divlje pčele FOTO: RTL

Nove ljubavne teorije koje osvajaju društvene mreže

Kako se bliži finale, fanovi sve češće stvaraju vlastite teorije o parovima koji možda tek dolaze.

Posebno se često spominju Marko i Zora. Iako među njima zasad nema ljubavne priče, dio gledatelja vjeruje da bi ih život mogao spojiti nakon svega što su prošli.

Ni Marko i Teodora nisu prošli nezapaženo. Njihova dinamika privukla je pažnju dijela publike koja smatra da bi upravo oni mogli postati jedno od najvećih iznenađenja budućih epizoda.

Marko i Teodora, Divlje pčele
Marko i Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li svi dobiti kraj kakav priželjkuju?

U svijetu Divljih pčela' ništa nikada nije jednostavno. Upravo zato mnogi se pitaju hoće li Nikola i Cvita pronaći put jedno do drugoga, hoće li Ranko i Rajka konačno dobiti mir koji zaslužuju te jesu li Katarina i Jakov doista kraj igre ili se priča s Tomom još nije potpuno ugasila.

divlje pčele parovi divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Hoće li Teodora reći cijelu istinu o ubojstvu?

Obožavamo ga kao Veljka! Matija Kačan osvaja gledatelje u hit seriji 'Divlje pčele', a večeras nas očekuje njegov herojski pothvat

Svi na okupu! Lidija Kordić pokazala složnu ekipu 'Divljih pčela': Pogledajte tko je sve bio na lokaciji

Arija Rizvić zablistala s novom frizurom – glumica iz 'Divljih pčela' pokazala osvježeni look uoči svadbe

Mama i kći iz 'Divljih pčela' pokazale kako izgleda predah na setu: 'Snimanje - satima stajanje - odmor!'

Tereza sada zna sve! Obojica su je lagali, a istina o ljubavnici i pokušaju ubojstva je jeziva

Pročitaj na Net.hr
Amra Džeko dirljivom porukom ispratila supruga na SP: 'Nije bilo lako ni tebi ni nama'
Boris iz 'Love Islanda UK' razjasnio glasine o Dari Bubamari pa otkrio: 'Nisam zauzet'
Nerazdvojni nakon 25 godina: Mirjana Mikulec i suprug Krešimir proslavili srebreni pir
Danijela Dvornik najavila kraj radova i povratak samoj sebi: 'U zadnja dva mjeseca sam izgorila'
Glumac iz serije Twin Peaks iznenada umro u 45. godini
Od zvijezde reality skandala do voditeljice omiljenog showa: Tko je Ariana Madix?
Skandal koji je ogolio mračnu stranu Nobelovog svijeta
Od glamura do traktora: Nuša iz 'Gospodina Savršenog' napušta luksuz i kreće u novi show
Lijepe Zadranke znaju kako privući pozornost: Kalelarga i Forum zamijenile su pravu modnu pistu
Ivicu istina o Josi uništava, a Cvita i Nikola se ponovno zbližavaju