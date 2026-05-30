Hoće li naši omiljeni parovi dočekati sretan kraj u velikom finalu sezone 'Divljih pčela'?

Ljubavi su u Vrilu često bile jednako komplicirane kao i obiteljske tajne. Uoči velikog finala prve sezone gledatelji se pitaju tko će ostati zajedno, tko će se ponovno pronaći, a čija će priča završiti slomljenim srcem

Kroz prvu sezonu Divljih pčela' publika je navijala za brojne parove, ali malo koji izaziva toliko emocija kao Nikola i Cvita. Nakon svega što su prošli, izdaje koja je promijenila njihove živote i brojnih neizgovorenih riječi, dio gledatelja i dalje vjeruje da među njima postoji nešto što se ne može samo tako ugasiti. Jednako zanimljiva ostaje i priča Katarine i Jakova. Mnogi ih vide kao sudbinski par i ljubav koja je preživjela godine, no istovremeno velik dio publike još uvijek nije odustao od Tome i Kate. Njihova kemija i danas je jedna od tema o kojoj se najviše raspravlja među fanovima serije.

Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Katarina i Jakov, Divlje pčele FOTO: RTL

Parovi za koje navija cijela Hrvatska

Ako postoji par kojem gledatelji posebno žele sreću, onda su to Ranko i Rajka. Njihov odnos razvijao se polako, bez velikih ljubavnih trokuta i dramatičnih obrata, zbog čega ih publika često doživljava kao najiskreniju priču u seriji. Tu su i Luce i Krsto, koji su kroz sezonu prolazili kroz vlastite uspone i padove, ali nikada nisu izgubili povezanost koja ih je spojila. U skupinu parova koji su unatoč svemu ostali zajedno ulaze i Ante i Mirjana, Karmela i Ivica te Anka i Zdravko. Njihove priče možda nisu uvijek u središtu najvećih obrata, ali upravo oni predstavljaju stabilnost, odanost i ljubavi koje su izdržale godine izazova.

Rajka i Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL

Zdravko i Anka, Divlje pčele FOTO: RTL

Nove ljubavne teorije koje osvajaju društvene mreže

Kako se bliži finale, fanovi sve češće stvaraju vlastite teorije o parovima koji možda tek dolaze. Posebno se često spominju Marko i Zora. Iako među njima zasad nema ljubavne priče, dio gledatelja vjeruje da bi ih život mogao spojiti nakon svega što su prošli. Ni Marko i Teodora nisu prošli nezapaženo. Njihova dinamika privukla je pažnju dijela publike koja smatra da bi upravo oni mogli postati jedno od najvećih iznenađenja budućih epizoda.

Marko i Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li svi dobiti kraj kakav priželjkuju?