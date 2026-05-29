Hoće li početi govoriti? Mirjanin strah ima ime i prezime

Dok suđenje Katarini Runje za ubojstvo njihovog sina Petra ulazi u ključnu fazu, Ante i Mirjana Vukas koriste pauzu u sudnici za brušenje svoje mračne strategije. Iako se čini da njihov plan o svaljivanju krivnje na Katarinu i pokojnog Josipa uspijeva, sjena jedne osobe koja zna pravu istinu nadvija se nad njima, prijeteći da sruši cijelu konstrukciju laži

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Tijekom napetog razgovora izvan sudnice, Ante Vukas pokazuje zapanjujuću smirenost. Uvjeren je da njegova priča, prema kojoj su se Katarina Runje i njegov nećak Josip urotili i zajedno ubili Petra, ima čvrste temelje. "Sve što sam rekao, uvjeren sam da su Josip i Kate ubili našeg sina", hladno ponavlja, gradeći narativ koji Katarinu prikazuje ne kao žrtvu koja se branila, već kao proračunatu ubojicu.

Plan za osvetu i skretanje pozornosti

Njegova supruga Mirjana, iako i sama željna osvete, prozire njegovu igru. "Pereš krv", optužuje ga, svjesna da je glavna svrha ove teorije skrenuti pozornost s prave istine i najmračnije obiteljske tajne. Antin cilj je jasan i on ga ne skriva. Njegove riječi odzvanjaju kao konačna presuda: "Jedan krivac je već platio, a drugi je sad na redu." Tom izjavom ne samo da potvrđuje svoju namjeru da uništi Katarinu, već i implicitno priznaje da je pravdu za Josipovu smrt već uzeo u svoje ruke.

icon-expand Mirjana i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjanin strah ima ime

Unatoč Antinoj samouvjerenosti, Mirjanu izjeda panika. Njezin pogled neprestano bježi prema Tomi Domazetu, čovjeku čiji bi iskaz mogao srušiti sve. "Jesi ti vidija kako tebe Toma sad gleda?", panično pita Antu, dodajući sa strepnjom: "Možda sad progovori?"

icon-expand Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL