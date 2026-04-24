Hoće li pristati? Đordano nudi Zori spas iz bezizlazne situacije: 'Katarina može živjeti s nama'

U trenucima potpunog očaja, dok se čini da su sva vrata zatvorena, Zora Runje nailazi na neočekivanu ponudu koja bi mogla promijeniti sve

icon-close

Đordano, svjestan bezizlazne situacije u kojoj su se našle sestre Runje, nije gubio vrijeme u seriji 'Divlje pčele'. Izravno i bez okolišanja, iznio je ponudu koja se u takvim okolnostima čini kao jedino razumno rješenje. "Pogotovo sada kada znaš da ste na korak od toga da izgubite sve", započeo je, jasno dajući do znanja da razumije težinu situacije. "Ja imam veliku kuću. Katarina može živjeti s nama, neće mi smetati."

Ponuda koja se ne odbija?

Njegova ponuda nije bila samo puka gesta pomoći; bila je to i otvorena romantična ponuda. "Samo mi daj priliku", rekao je Zori, dodavši kako vjeruje "da ima nešto između nas". Đordano u obiteljskoj tragediji vidi priliku za novi početak, nudeći Zori ne samo krov nad glavom, već i stabilnost i zajednički život.

icon-expand Zora, Đordano FOTO: RTL

Zora ostaje nepokolebljiva usprkos svemu

Iako se nalazi pred zidom, suočena s gubitkom doma, Zora ne pokazuje ni trunke kolebanja. Njezina reakcija je instinktivna i vođena dubokom odanošću sestri i obiteljskom ponosu. Na Đordanov prijedlog da se Katarina preseli k njima, ona odlučno odgovara: "Ona neće živjeti u Splitu. Ni za živu glavu." Suočen s odbijanjem, Đordano ne odustaje. Njegova smirenost i upornost unose novu dozu neizvjesnosti u cijelu priču. Prihvaća njezinu odluku, ali samo privremeno. Njegove posljednje riječi prije odlaska zvuče više kao obećanje nego kao oproštaj. "Ja sada odlazim, ali vratit ću se", poručuje joj samouvjereno i dodaje: "U to možeš biti sigurna."

icon-expand Đordano (Kristian Šupe) i Zora (Lidija Kordić), Divlje pčele FOTO: RTL