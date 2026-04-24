Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Hoće li pristati? Đordano nudi Zori spas iz bezizlazne situacije: 'Katarina može živjeti s nama'

U trenucima potpunog očaja, dok se čini da su sva vrata zatvorena, Zora Runje nailazi na neočekivanu ponudu koja bi mogla promijeniti sve

RTL.hr
24.04.2026 09:00

Đordano, svjestan bezizlazne situacije u kojoj su se našle sestre Runje, nije gubio vrijeme u seriji 'Divlje pčele'. Izravno i bez okolišanja, iznio je ponudu koja se u takvim okolnostima čini kao jedino razumno rješenje.

"Pogotovo sada kada znaš da ste na korak od toga da izgubite sve", započeo je, jasno dajući do znanja da razumije težinu situacije. "Ja imam veliku kuću. Katarina može živjeti s nama, neće mi smetati."

Ponuda koja se ne odbija?

Njegova ponuda nije bila samo puka gesta pomoći; bila je to i otvorena romantična ponuda. "Samo mi daj priliku", rekao je Zori, dodavši kako vjeruje "da ima nešto između nas". Đordano u obiteljskoj tragediji vidi priliku za novi početak, nudeći Zori ne samo krov nad glavom, već i stabilnost i zajednički život.

Zora, Đordano FOTO: RTL

Zora ostaje nepokolebljiva usprkos svemu

Iako se nalazi pred zidom, suočena s gubitkom doma, Zora ne pokazuje ni trunke kolebanja. Njezina reakcija je instinktivna i vođena dubokom odanošću sestri i obiteljskom ponosu. Na Đordanov prijedlog da se Katarina preseli k njima, ona odlučno odgovara: "Ona neće živjeti u Splitu. Ni za živu glavu."

Suočen s odbijanjem, Đordano ne odustaje. Njegova smirenost i upornost unose novu dozu neizvjesnosti u cijelu priču. Prihvaća njezinu odluku, ali samo privremeno. Njegove posljednje riječi prije odlaska zvuče više kao obećanje nego kao oproštaj.

"Ja sada odlazim, ali vratit ću se", poručuje joj samouvjereno i dodaje: "U to možeš biti sigurna."

Đordano (Kristian Šupe) i Zora (Lidija Kordić), Divlje pčele FOTO: RTL

Ovaj emotivni susret ostavlja Zoru rastrganu između pragmatičnog rješenja i odanosti vlastitim principima i korijenima. Đordanova ponuda je slamka spasa, ali i potencijalni zlatni kavez. Dok se obitelj Runje suočava s deložacijom, a njihova budućnost nikada nije bila mračnija, gledatelji s nestrpljenjem iščekuju Zorin sljedeći potez koji će, bez sumnje, definirati sudbinu cijele obitelji.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Pere Eranović danas slavi 36. rođendan! Glumac iz 'Divljih pčela' otkriva: 'Kad ne snimam, najviše sam tata'

Katarina gubi sve, a Čavka dobiva teški zadatak od Ante!

Koje to sličnosti povezuju Marka i Teodoru? Gledatelji sve glasnije: 'Možda imamo novi par!'

ANKETA Trebaju li Kate i Toma pokušati ponovno ili je vrijeme za kraj?

Ante Vukas je pobijedio! 'Kuća i oranica Katarine idu na dražbu'

Rajka Bauer spakirala kofere za Ženevu, a sa sobom vodi i Milana

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom