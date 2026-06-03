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Divlje pčele

Hoće li Ranko imati snage presuditi Tomi ili ga je ipak zavolio na cijelom ovom putu?

Iako i dalje čvrsto sumnja da je Toma odgovoran za smrt njegova sina, trenutak za konačnu osvetu stavljen je na čekanje zbog unutarnje borbe koja ga razdire

RTL.hr
03.06.2026 07:00

Za Ranka, bol zbog gubitka sina predstavlja ranu koja ne zacjeljuje, a sumnja usmjerena prema Tomi godinama je hranila želju za pravdom, ili preciznije, za osvetom. Dugo je čekao priliku da naplati svoje dugove i uništi čovjeka kojeg smatra krivcem. Sada, kada su mu javili da znaju točnu lokaciju Vinka, ključnog Tominog suradnika, čini se da su sve karte u njegovim rukama.

Osveta na dohvat ruke

Informacija o Vinku nije samo taktička prednost; ona je okidač koji Ranka tjera da se suoči sa svojim najdubljim demonima. Svi preduvjeti za konačni udarac su ispunjeni. Njegovi ljudi su spremni, a neprijatelj je praktički stjeran u kut. Cijeli svijet očekuje da će Ranko iskoristiti ovu priliku i jednom zauvijek završiti priču s Tomom. No, umjesto hladnokrvne odlučnosti, u njemu se budi neočekivana neodlučnost koja zbunjuje sve oko njega, a najviše njega samog.

Toma i Ranko, Divlje pčele
Toma i Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL

Je li neočekivana veza jača od mržnje?

Pitanje koje se nameće i koje ledi krv u žilama jest - što Ranka sprječava? Dok mu razum govori da je pred njim ubojica njegova sina, nešto drugo, nešto neočekivano i gotovo neobjašnjivo, koči njegovu ruku. Tijekom vremena provedenog u igri mačke i miša, između Ranka i Tome razvio se kompleksan odnos. Kroz sukobe, prijetnje i nadmudrivanja, Ranko je u Tomi možda prepoznao djelić sebe - inteligenciju, snalažljivost, pa čak i neku vrstu časti koja se rijetko viđa.

Toma i Ranko, Divlje pčele
Toma i Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL
Toma i Ranko, Divlje pčele
Toma i Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL

Je li moguće da je Ranko, unatoč svemu, počeo osjećati neku vrstu poštovanja, pa čak i naklonosti prema svom najvećem neprijatelju? Ideja zvuči apsurdno, ali njegova unutarnja borba svjedoči o tome da ga je vrijeme provedeno s Tomom promijenilo. Više ga ne vidi samo kao bezličnu metu, već kao čovjeka čija sudbina sada ovisi isključivo o njegovoj riječi. Ta spoznaja donosi ogromnu težinu. Presuditi Tomi više ne znači samo osvetiti sina, već i pogaziti složene osjećaje koji su se potajno razvili.

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