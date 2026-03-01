Hoće li Ranko nauditi Tomi? Dolazak starog prijatelja i ratna zakletva mijenjaju sve

Na dan kada se trebao oženiti Katarinom, Tomu je sustigla prošlost od koje godinama pokušava pobjeći. U Vrilo je stigao Dušan, stari ratni suborac i blizak Rankov prijatelj, čovjek koji već desetljećima traga za istinom o smrti Frane Badurine

Taj dolazak za većinu je bio običan susret starih ratnih drugova, ali za Tomu je značio potencijalnu katastrofu. Čim je izdaleka ugledao Dušana, Toma je shvatio da ga ovaj ne smije vidjeti. Njegova reakcija nije bila slučajna ni pretjerana, bila je posljedica činjenice da Dušan poznaje dio ratne priče, ali ne i cijelu istinu. A upravo ta nepotpuna istina mogla bi Tomu stajati svega u seriji 'Divlje pčele'.

Što se doista dogodilo s Franom Badurinom?

Istina koju gledatelji znaju jest da je Toma bio prisutan kada je Rankov sin Frane ubijen. Frane je bio zarobljen i ispitivan, a Toma je sudjelovao u ispitivanju. Međutim, on nije bio taj koji je pucao. Presudan metak ispalio je njegov suradnik, unatoč Tominom protivljenju. U jednom od sjećanja jasno se vidi da je Toma pokušao spriječiti smaknuće, ali nije uspio. Ipak, to ga ne oslobađa činjenice da je bio dio sustava koji je Franu doveo do smrti. Upravo je to moralno breme ono što ga proganja godinama i zbog čega reagira panično čim vidi Dušana. S druge strane, Dušan vjeruje da je Toma izdajnik i neprijatelj. U ratnim scenama vidi se kako mu viče da će ga pronaći i ubiti, uvjeren da je upravo on odgovoran za Franinu smrt. U Dušanovoj verziji priče, Toma nije svjedok nego krivac.

Što bi se dogodilo da Dušan prepozna Tomu?

Problem je u tome što Dušan i Ranko sada razgovaraju o prošlosti. Dušan ne skriva da želi pronaći ubojicu Frane Badurine i da neće odustati dok je živ. Ranko je jednako odlučan, a više je puta naglasio da želi osobno pogledati u oči čovjeka koji mu je ubio sina. Ako bi Dušan ponovno vidio Tomu i povezao ga s ratnim događajima, vrlo je vjerojatno da bi pred Rankom iznio svoju verziju istine. U tom slučaju Ranko bi mogao zaključiti da je Toma bio taj koji je ubio Franu, jer nikada nije saznao sve okolnosti ni detalje egzekucije. To bi za Tomu značilo potpunu propast. Ne samo da bi izgubio Rankovo povjerenje i prijateljstvo, nego bi se našao u stvarnoj opasnosti jer Ranko otvoreno govori da ubojica mora odgovarati. U takvom raspletu više ne bi bilo mjesta objašnjenjima ni nijansama.

Zašto je Toma puknuo baš na dan vjenčanja?