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Divlje pčele

Hoće li se Ivica napokon vratiti kući? Susret s komisijom otvorio je stare obiteljske rane

Ivica se našao pred važnim ispitivanjem na kojem su psihijatri trebali donijeti ključnu odluku o tome je li mentalno zdrav dovoljno da napusti ustanovu i ode na kućnu njegu. Iako je za njega sve krenulo u najboljem redu, susret pretvorio u tešku borbu s prošlosti

RTL
13.10.2026 16:00

Ivica je na početku ispitivanja djelovao potpuno smireno, uredno odgovarajući na sva postavljena pitanja o svojoj svakodnevici. Objasnio je članovima komisije kako svoje vrijeme uglavnom provodi šetajući po dvoru, odmarajući i igrajući šah s bolničarom Darkom.

Situacija je bila pod kontrolom i kada se potegnulo pitanje obitelji. Na upit o braći i sestrama, Ivica je bez ustručavanja spomenuo Rajku i Antu. Za sestru je imao samo lijepe riječi, naglasivši kako je s njom u dobrim odnosima, da ona trenutačno živi u Ženevi te da mu stalno piše.

Ivica Vukas, Divlje pčele
Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Bolna točka zvana Ante

No idilična atmosfera nestala je u trenu kada je komisija postavila direktno pitanje o njegovom bratu Anti. Ivica je tada potpuno promijenio raspoloženje, a nervoza je postala itekako očita. Na ponovljena pitanja o tome sjeća li se što se točno dogodilo među njima, počeo se tresti i uporno odbijao odgovarati.

Vidno potresen i prebačen u neko potpuno drugo psihičko stanje, Ivica se počeo prisjećati uvreda, planirane pucnjave i teških riječi. Bilo je jasno da su sjećanja na obiteljske trzavice još uvijek vrlo bolna.

Ivica Vukas, Divlje pčele
Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Ipak, uspio je prikupiti barem malo snage i pokušao odgovoriti što je neutralnije moguće kako bi pokazao da je stabilan. "Imao sam dovoljno vremena da razmislim o svemu što se dogodilo i ja njemu ne zamjeram ni zašto niti mu želim ikakvo zlo", izjavio je trudeći se zadržati kontrolu nad emocijama.

Priznao je da su godinama bili u zavadi, ali je istaknuo da je to sada konačno iza njega. Na kraju je jednostavno zaključio kako je ono što je bilo među njima zauvijek završeno, ostavljajući dojam čovjeka koji samo očajnički želi svoj mir.

Nakon iscrpljujućeg razgovora, Ivica je priznao da je iznimno umoran i zatražio je malo mira. Iako je doktor kasnije potvrdio da je ispitivanje prošlo najbolje moguće, ostaje tek za vidjeti hoće li to biti dovoljno da Ivica nakon 6 godina napokon izađe iz bolnice.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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