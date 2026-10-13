Hoće li se Ivica napokon vratiti kući? Susret s komisijom otvorio je stare obiteljske rane

Ivica se našao pred važnim ispitivanjem na kojem su psihijatri trebali donijeti ključnu odluku o tome je li mentalno zdrav dovoljno da napusti ustanovu i ode na kućnu njegu. Iako je za njega sve krenulo u najboljem redu, susret pretvorio u tešku borbu s prošlosti

icon-close

Ivica je na početku ispitivanja djelovao potpuno smireno, uredno odgovarajući na sva postavljena pitanja o svojoj svakodnevici. Objasnio je članovima komisije kako svoje vrijeme uglavnom provodi šetajući po dvoru, odmarajući i igrajući šah s bolničarom Darkom. Situacija je bila pod kontrolom i kada se potegnulo pitanje obitelji. Na upit o braći i sestrama, Ivica je bez ustručavanja spomenuo Rajku i Antu. Za sestru je imao samo lijepe riječi, naglasivši kako je s njom u dobrim odnosima, da ona trenutačno živi u Ženevi te da mu stalno piše.

icon-expand icon-close icon-close Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Bolna točka zvana Ante

No idilična atmosfera nestala je u trenu kada je komisija postavila direktno pitanje o njegovom bratu Anti. Ivica je tada potpuno promijenio raspoloženje, a nervoza je postala itekako očita. Na ponovljena pitanja o tome sjeća li se što se točno dogodilo među njima, počeo se tresti i uporno odbijao odgovarati. Vidno potresen i prebačen u neko potpuno drugo psihičko stanje, Ivica se počeo prisjećati uvreda, planirane pucnjave i teških riječi. Bilo je jasno da su sjećanja na obiteljske trzavice još uvijek vrlo bolna.

icon-expand Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL