Hoće li se vratiti stari osjećaji između Marka i Zore?

Marko Vukas uskoro bi trebao stati pred oltar s Domenikom, no samo jedan neočekivani susret mogao bi ponovno zakomplicirati njegov ljubavni život. Na putu je pronašao Zoru u zagrebačkoj Bellavisti, godinama nakon što su između njih postojale emocije koje nikada nisu dobile pravi završetak. Sada se nameće pitanje – jesu li se stari osjećaji doista ugasili ili je ovaj susret tek početak novog zapleta?

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Marko i Zora nisu oduvijek bili samo poznanici iz Vrila. Njihovi sve prisniji susreti još su ranije izazivali mnogo pažnje, a između njih su se mogli primijetiti pogledi, zadirkivanja i trenuci u kojima je Marko jasno pokazivao koliko mu je stalo do njezine pažnje. Njihova bliskost bila je dovoljno očita da se među gledateljima dugo postavljalo pitanje bi li upravo njih dvoje mogli završiti zajedno. Iako ih je život u međuvremenu odveo potpuno različitim putevima, čini se da prošlost ipak nije tako lako ostaviti iza sebe. Šest godina poslije Marko je pred potpuno drukčijom budućnošću. Zaručen je za Domeniku, obitelji su već proslavile njihove zaruke, a određen je i datum vjenčanja. No je li njegovo srce doista potpuno okrenuto Domeniki?

Susret u Bellavisti probudio stare uspomene?

Marko nije očekivao da će upravo u Bellavisti ugledati Zoru. Ona ondje više nije djevojka kakvu pamti iz Vrila, već Lola – kabaret pjevačica koja je u Zagrebu izgradila sasvim novi život. Susret je posebno teško pao Zori. Kada je shvatila da je Marko među gostima, pobjegla je u suzama, a tek se kasnije pristala suočiti s njim. Marko ju je odmah počeo ispitivati što radi na takvom mjestu, treba li joj pomoć te joj ponudio da ode s njim.

icon-expand icon-close icon-close Marko Vukas i Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Zora se u početku opirala, ali je na kraju pristala ponovno se sastati s njim sljedećeg jutra. Činjenica da je Marko toliko burno reagirao kada ju je ponovno ugledao mogla bi dodatno rasplamsati sumnje gledatelja koji već neko vrijeme smatraju da Zoru nikada nije potpuno zaboravio. Gledatelji znaju da upravo nju vidi kao njegovu tihu patnju", dok istodobno sumnja u budućnost njegove veze s Domenikom.

A što je s Domenikom i svadbom?

Situaciju dodatno komplicira činjenica da Marka kod kuće čeka zaručnica. Domenika i Marko već su počeli planirati zajedničku budućnost, no među njima postoje i velike razlike. Marko svoj život vidi u Vrilu i ondje želi podizati obitelj, dok je Domenika naviknuta na grad, putovanja i potpuno drukčiji način života. Njegova želja da zauvijek ostane u rodnom mjestu već ju je uspjela iznenaditi. I sama njihova veza zbog toga je već bila pod povećalom gledatelja. A sada se, baš pred vjenčanje, u Markov život ponovno pojavila žena prema kojoj je nekoć imao snažne osjećaje. Hoće li susret sa Zorom natjerati Marka da se zapita je li donio pravu odluku?

Hoće li Zora ponovno krenuti prema Vrilu?

Markov dolazak mogao bi potpuno promijeniti i Zorine planove. Ona već godinama živi daleko od Vrila i pokušava izgraditi vlastiti život, ali ondje je ostalo gotovo sve od čega je pokušavala pobjeći – njezine sestre, njezina prošlost, ali i sin.

icon-expand Marko i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Zorin odnos sa sinom jedna je od njezinih najbolnijih životnih priča. Već je ranije teško podnijela susret s dječakom kojeg drugi smatraju njezinim nećakom, dok ona mora skrivati činjenicu da je zapravo njegova majka. Taj ju je susret potpuno slomio. Sada postoji još jedan razlog zbog kojeg bi se mogla vratiti. Katarina je nakon bijega iz zatvora ranjena i završila je u bolnici nakon što ju je Eva upucala. Zora u trenutku susreta s Markom još nije ni svjesna svega što se dogodilo njezinoj sestri, a upravo bi joj on mogao donijeti vijesti koje će promijeniti njezine planove. Ako sazna da je Katarina ranjena, hoće li moći ostati u Zagrebu?

Povratak Zore mogao bi promijeniti sve

Zorin povratak u Vrilo ne bi značio samo ponovno okupljanje sestara Runje. Ponovno bi se našla blizu sina kojeg godinama promatra izdaleka, ali i Marka, koji bi se istodobno trebao pripremati za brak s Domenikom. Upravo bi zato jedan naizgled slučajan susret u Bellavisti mogao postati početak puno većeg preokreta. Hoće li Marko doista nagovoriti Zoru da krene s njim? Hoće li je vijest o ranjenoj Katarini vratiti kući? I najvažnije – što će se dogoditi kada Marko i Zora ponovno provedu više vremena zajedno?

icon-expand Domenika i Marko, Divlje pčele FOTO: RTL