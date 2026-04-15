Divlje pčele

Hoće li sokolice ikad opet biti jedno? Njihov odnos nikad nije bio gori

Misa zadušnica za pokojnog Andriju Runje trebala je biti trenutak zajedničkog sjećanja i tihe obiteljske utjehe. Međutim, za njegove kćeri, Katarinu, Cvitu i Zoru, koje je nekada od milja zvao svojim 'sokolicama', ovaj tužni povod pretvorio se u bolno suočavanje s prošlošću

15.04.2026 20:30

Dok su stajale jedna uz drugu tijekom mise, promatračima se moglo učiniti da sestre Runje zajedno dijele tugu. Katarina je, vođena uspomenom na oca, pokušala obnoviti prekinute veze, podsjećajući na njihovu nekadašnju bliskost.

"Ćaća je uvik govorio da su braća bez ljubavi grane bez listova", započela je Katarina, apelirajući na sjećanje na očeve riječi i neraskidivu vezu koju su nekoć dijelile. Uvjerena da se još uvijek nisu "prestale voljeti", istaknula je kako su upravo zato što su se držale skupa uspjele preživjeti sve nedaće, snažne "kao prsti jedne šake". Njezin je poziv na pomirenje bio iskren pokušaj da se obitelj ponovno okupi u teškim trenucima u seriji 'Divlje pčele'.

Zora, Kate, Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Očeve riječi kao sol na ranu

Međutim, za Cvitu, te riječi nisu bile melem, već sol na otvorenu ranu. Njezina reakcija bila je brza, gorka i nemilosrdna, odbacujući svaku pomisao na lažnu slogu. Dok je Katarina govorila o zajedništvu, Cvita je osjećala samo prazninu i samoću. "U mene u kući samo jad", odbrusila je, jasno dajući do znanja da je njezina stvarnost daleko od idilične slike koju sestra pokušava stvoriti.

S bolom u glasu, izravno je optužila sestre za najgoru moguću izdaju. "Izdale ste me i ostavile ste me samu", poručila im je, odbacujući očevu metaforu kao besmislenu. "Nema više listova ni stabla", rekla je Cvita, dovršavajući svoju poruku riječima koje su odjeknule poput presude: "Samo mrtvo suho drvo."

Zora, Kate, Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Susret koji je trebao slaviti uspomenu na oca i potaknuti na oprost, tako se pretvorio u svoju suprotnost. Zadušnica za Andriju Runje nije zaliječila stare rane, već ih je otvorila do kraja, pokazujući da su njegove sokolice slomljena krila. Pitanje koje ostaje visjeti u zraku jest može li se ikakav most izgraditi preko ovakvog ponora izdaje ili je obitelj Runje zauvijek uništena.

Zora i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

