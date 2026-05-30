Hoće li Teodora popustiti pod pritiskom? Njezin tajni dokaz koštat će života sve tri sestre

Dok je muči dano obećanje, njezina majka Ksenija vrši sve veći pritisak, uvjerena da ubojice moraju odgovarati bez obzira na cijenu i motive koji su ih na to naveli

U jeku suđenja koje potresa temelje nekoliko obitelji, Teodora se suočava s unutarnjim lomom. Svjesna je da sjena sumnje pada na nevine ljude, poput Jose, i osjeća snažnu potrebu da to ispravi. "Joso nije kriv za to ubojstvo. Najradije bih uzela to pismo i pokazala mu da vidi cijelu istinu," povjerava se majci u trenutku slabosti, otkrivajući tako postojanje ključnog dokaza koji bi mogao preokrenuti cijeli tijek suđenja.

Rastrgana između obećanja i pravde

Ipak, njezina je savjest vezana obećanjem koje je dala jednoj od sestara, obećanjem koje je sada postalo neizdrživ teret koji prijeti slomiti i nju i one koje pokušava zaštititi.

Ksenija i Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL

"Zašto mu jednostavno ne pokažeš?"

Njezina majka Ksenija, međutim, nema razumijevanja za takve moralne finese. Za nju je situacija kristalno jasna i ne dopušta nikakve izgovore. "I zašto mu ne pokažeš?" pita svoju kćer bez oklijevanja, odbacujući njezinu dilemu kao nevažnu prepreku na putu do onoga što ona smatra jedinom ispravnom pravdom. Na Teodorino objašnjenje da bi time prekršila zadanu riječ, Ksenija hladno odgovara: "Ma prema kome? Prema ubojici?" Ovaj komentar ne samo da omalovažava Teodorin osjećaj časti, već i svodi sestre na puke kriminalke, lišavajući ih bilo kakvog ljudskog suosjećanja.

Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Ksenijin stav je neumoljiv i beskompromisan. Ona vjeruje da su sve tri sestre jednako odgovorne za Petrovu smrt i da zaslužuju najstrožu kaznu. "Sve tri sestre su krive i sve bi trebale odgovarati," odlučno tvrdi, zanemarujući bilo kakve olakotne okolnosti koje su mogle dovesti do tragičnog čina. Nju ne zanima kontekst, već samo konačni ishod - smrt čovjeka, bez obzira na to kakav je bio za života.

Teodora Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Pokušaj obrane sestara