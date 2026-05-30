Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Hoće li Teodora popustiti pod pritiskom? Njezin tajni dokaz koštat će života sve tri sestre

Dok je muči dano obećanje, njezina majka Ksenija vrši sve veći pritisak, uvjerena da ubojice moraju odgovarati bez obzira na cijenu i motive koji su ih na to naveli

RTL.hr
30.05.2026 08:00

U jeku suđenja koje potresa temelje nekoliko obitelji, Teodora se suočava s unutarnjim lomom. Svjesna je da sjena sumnje pada na nevine ljude, poput Jose, i osjeća snažnu potrebu da to ispravi. "Joso nije kriv za to ubojstvo. Najradije bih uzela to pismo i pokazala mu da vidi cijelu istinu," povjerava se majci u trenutku slabosti, otkrivajući tako postojanje ključnog dokaza koji bi mogao preokrenuti cijeli tijek suđenja. 

Rastrgana između obećanja i pravde

Ipak, njezina je savjest vezana obećanjem koje je dala jednoj od sestara, obećanjem koje je sada postalo neizdrživ teret koji prijeti slomiti i nju i one koje pokušava zaštititi.

Ksenija i Teodora, Divlje pčele
Ksenija i Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL

"Zašto mu jednostavno ne pokažeš?"

Njezina majka Ksenija, međutim, nema razumijevanja za takve moralne finese. Za nju je situacija kristalno jasna i ne dopušta nikakve izgovore. "I zašto mu ne pokažeš?" pita svoju kćer bez oklijevanja, odbacujući njezinu dilemu kao nevažnu prepreku na putu do onoga što ona smatra jedinom ispravnom pravdom. Na Teodorino objašnjenje da bi time prekršila zadanu riječ, Ksenija hladno odgovara: "Ma prema kome? Prema ubojici?" Ovaj komentar ne samo da omalovažava Teodorin osjećaj časti, već i svodi sestre na puke kriminalke, lišavajući ih bilo kakvog ljudskog suosjećanja.

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Ksenijin stav je neumoljiv i beskompromisan. Ona vjeruje da su sve tri sestre jednako odgovorne za Petrovu smrt i da zaslužuju najstrožu kaznu. "Sve tri sestre su krive i sve bi trebale odgovarati," odlučno tvrdi, zanemarujući bilo kakve olakotne okolnosti koje su mogle dovesti do tragičnog čina. Nju ne zanima kontekst, već samo konačni ishod - smrt čovjeka, bez obzira na to kakav je bio za života.

Teodora Vukas, Divlje pčele
Teodora Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Pokušaj obrane sestara

Teodora, s druge strane, pokušava majci objasniti složenost situacije, ističući da događaji nisu bili crno-bijeli. "Ali nije jednostavno, one su se branile. Taj čovjek je skoro silovao Zoru," govori, podsjećajući na tamnu stranu ubijenog Petra i sugerirajući da je ubojstvo možda bilo čin očajničke samoobrane. Njezina empatija seže i dalje, spominjući tešku situaciju jedne od sestara koja je tek rodila, što dodatno komplicira njezinu odluku i čini je suosjećajnijom prema njihovoj sudbini. Ona u njima ne vidi samo ubojice, već žene dovedene do ruba, što njezina majka odbija prihvatiti.

divlje pčele teodora divlje pčele ksenija divlje pčele
Pročitaj na Net.hr
Nerazdvojni nakon 25 godina: Mirjana Mikulec i suprug Krešimir proslavili srebreni pir
Danijela Dvornik najavila kraj radova i povratak samoj sebi: 'U zadnja dva mjeseca sam izgorila'
Glumac iz serije Twin Peaks iznenada umro u 45. godini
Od zvijezde reality skandala do voditeljice omiljenog showa: Tko je Ariana Madix?
Skandal koji je ogolio mračnu stranu Nobelovog svijeta
Od glamura do traktora: Nuša iz 'Gospodina Savršenog' napušta luksuz i kreće u novi show
Lijepe Zadranke znaju kako privući pozornost: Kalelarga i Forum zamijenile su pravu modnu pistu
Ivicu istina o Josi uništava, a Cvita i Nikola se ponovno zbližavaju
Albanska novinarka o predrasudama u muškom svijetu: 'S vremenom sam naučila reagirati izvedbom'
Slavimo ljubav i različitost: Voyo donosi priče o prihvaćanju u svaki dom