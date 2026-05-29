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Divlje pčele

Hoće li Teodora reći cijelu istinu o ubojstvu?

Čavka i Marko razgovaraju i pokušavaju umiriti savjest nakon shvaćanja da Joso možda nije kriv za Petrovu smrt

RTL.hr
29.05.2026 10:52

Dogovorili su se i da paze na Vicu i njegove poteze pa Marko govori Čavki i što se dogovorio sa zetom. Mirjana je jako povrijeđena, smatra da ju je Cvita izdala. Zora i Domazet se boje da će Katarina dobiti smrtnu kaznu.

Teodora, Divlje pčele
Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL

Ivica je ljut što i dalje povezuju Josu s Petrovom smrću, krivi Antu što je optužio pred sudom pokojnog nećaka za zlodjelo. Katarina priznaje odvjetniku cijelu istinu, otkriva mu da je žrtva ucjene. Tereza i Vice razgovaraju, ona ga ispituje o Manueli i daje mu do znanja da je taj brak pri kraju. Teodoru majka nagovara da kaže Ivici cijelu istinu o Petrovom ubojstvu! Hoće li je poslušati?

Ne propustite novu epizodu serije 'Divlje pčele' od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

divlje pčele
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