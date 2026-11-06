Hrabri čin Kate Runje: Primila metak i teško ranjena završila u bolnici

Nakon pucnjave na cesti, Kate Runje završila je u kritičnom stanju u splitskoj bolnici. Žrtvovala je vlastiti život kako bi zaštitila kćer generala Carevića i njezinog supruga, koje je napala odbjegla zatvorenica Eva

icon-close

Dolazak u bolnicu

Katarina Runje dovezena je u splitsku bolnicu s teškim ozljedama nakon dramatičnih scena na cesti. Nju je, zajedno sa svojim ranjenim suprugom, u bolnicu dovezla kći generala Carevića u očajničkom pokušaju da im spasi živote. Liječnici su odmah preuzeli pacijente jer je situacija bila izuzetno kritična. Kate je primila metak koji ju je pogodio u desno rame i prsište te je bez odgode morala u operacijsku salu. "Žena ima prostranu ranu gornjeg prsišta i ramena, obilno krvari", konstatirao je liječnik tijekom prijema, dodajući da oboje ranjenih trebaju hitnu operaciju.

icon-expand icon-close icon-close General Carević i kćer, Divlje pčele FOTO: RTL

Istraga u bolničkim hodnicima

Milicija nije gubila vrijeme te je odmah na hodnicima bolnice pokrenula istraživanje. Istražitelji su pristupili ženi koja je dovezla ranjenike, pokazujući joj fotografije odbjeglih zatvorenica u nadi da će saznati je li vidjela te žene. Ispitivanje je otkrilo šokantne detalje o pokušaju pljačke i bijegu napadačice Eve s mjesta zločina.

icon-expand Divlje pčele FOTO: RTL

Svjedočanstvo o herojstvu

Prepoznajući Evu na fotografiji, kći generala Carevića potvrdila je da je to žena koja je pokušala opljačkati ljude na cesti i zapucala na njih. Njezina reakcija prilikom pregledavanja fotografija otkrila je pravu istinu o herojstvu koje se odigralo u tom kaosu. "Ova žena nas je napala s pištoljem i ranila je mog zaručnika", rekla je pokazujući na Evu. Kada je ugledala Katinu fotografiju, odmah je objasnila da je to žena koja im je spasila život. "Ona je iskočila u zadnji čas i spasila me. Primila je metak za mene i mog Voju", prepričala je u šoku. "Bili bi mrtvi da nje nije bilo. Spasila nas je", zaključila je kroz suze.

icon-expand Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL