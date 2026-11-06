Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Hrabri čin Kate Runje: Primila metak i teško ranjena završila u bolnici

Nakon pucnjave na cesti, Kate Runje završila je u kritičnom stanju u splitskoj bolnici. Žrtvovala je vlastiti život kako bi zaštitila kćer generala Carevića i njezinog supruga, koje je napala odbjegla zatvorenica Eva

RTL.hr
06.11.2026 13:00

Dolazak u bolnicu

Katarina Runje dovezena je u splitsku bolnicu s teškim ozljedama nakon dramatičnih scena na cesti. Nju je, zajedno sa svojim ranjenim suprugom, u bolnicu dovezla kći generala Carevića u očajničkom pokušaju da im spasi živote. Liječnici su odmah preuzeli pacijente jer je situacija bila izuzetno kritična.

Kate je primila metak koji ju je pogodio u desno rame i prsište te je bez odgode morala u operacijsku salu. "Žena ima prostranu ranu gornjeg prsišta i ramena, obilno krvari", konstatirao je liječnik tijekom prijema, dodajući da oboje ranjenih trebaju hitnu operaciju.

General Carević i kćer, Divlje pčele
General Carević i kćer, Divlje pčele FOTO: RTL

Istraga u bolničkim hodnicima

Milicija nije gubila vrijeme te je odmah na hodnicima bolnice pokrenula istraživanje. Istražitelji su pristupili ženi koja je dovezla ranjenike, pokazujući joj fotografije odbjeglih zatvorenica u nadi da će saznati je li vidjela te žene. Ispitivanje je otkrilo šokantne detalje o pokušaju pljačke i bijegu napadačice Eve s mjesta zločina.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Svjedočanstvo o herojstvu

Prepoznajući Evu na fotografiji, kći generala Carevića potvrdila je da je to žena koja je pokušala opljačkati ljude na cesti i zapucala na njih. Njezina reakcija prilikom pregledavanja fotografija otkrila je pravu istinu o herojstvu koje se odigralo u tom kaosu. "Ova žena nas je napala s pištoljem i ranila je mog zaručnika", rekla je pokazujući na Evu.

Kada je ugledala Katinu fotografiju, odmah je objasnila da je to žena koja im je spasila život. "Ona je iskočila u zadnji čas i spasila me. Primila je metak za mene i mog Voju", prepričala je u šoku. "Bili bi mrtvi da nje nije bilo. Spasila nas je", zaključila je kroz suze.

Katarina Runje, Divlje pčele
Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Dok se liječnici u operacijskoj sali bore za Katin život, za svoju uredsku stolicu bi se trebao pobrinuti Lazar Krneta. Ukoliko general Carević sazna tko je i kako vodio zatvor u Splitu iz kojeg je pobjegla Katarina Runje, njegova karijera mogla bi biti zauvijek završena.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pcele divlje pčele katarina runje general carevic
Divlje pčele

Glumac 'Divljih pčela' Marin Klišmanić objavio fotografiju sa suprugom Katarinom: Iza njihove ljubavi krije se priča koja je dirnula mnoge

Moglo bi te zanimati

Zorina tajna izašla na vidjelo: 'Prodala si se za ogrlicu i šaku dinara'

Kate i Stanko stigli do skrovišta: Vijest o Frankinoj smrti slomila bjegunke

Johnny tražeći benzin nabasao na drogu: Hoće li tajna uništiti Milana i Marka?

Mirjana u panici nazvala Krnetu: 'Hoćeš da ti i ja završimo u pržunu?'

Kate nadmudrila konobaricu: Nije ni slutila da pred njom stoji odbjegla zatvorenica

Tjeralice osvanule diljem Vrila: Kate na slobodi, Vukasi u panici

Pročitaj na Net.hr
Miloš Biković nasmijao Ruse jednom rečenicom: Snimak pogledalo čak četiri milijuna ljudi
Nema kraja iznenađenjima u Vrilu: Zora posjećuje Katu u bolnici, a vraća se i Rajka
Victoria's Secret otvorio prvu trgovinu u Hrvatskoj: 'Došle smo u 5:20 i jako smo uzbuđene'
'Snimila sam mnogo fotografija u pin up i fetiš stilu, ali nikada nisam prešla granicu'
U redu bile i od 5 ujutro! U Zagrebu otvorena prva Victoria’s Secret: Pogledajte kako izgleda
Glumica se u 77. godini pridružila platformi za odrasle: Otkrila kakav će sadržaj objavljivati
Pet godina od smrti Marinka Rokvića: Supruga Slavica emotivnom se porukom prisjetila pjevača
Hrvatska glazbenica rodila prvo dijete u 46. godini i podijelila sretne vijesti
Prepoznajete li je? Ana Ivanović prije 21 godinu izgledala je potpuno drukčije
Sjećate se Laure iz kultnog erotskog trilera? Zavodila je Hollywood, a bivši ju nazvao 'vragom'