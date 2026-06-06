Htjeli su je isprovocirati, ali Cvita je Vukasima pokazala zube i dala do znanja tko zapravo vodi igru

Mirjana Vukas, supruga glave obitelji, nije skrivala zadovoljstvo. "Konačno je pravda na našoj strani i sad mogu svi prestati kriviti našu familiju za sve loše što se događa", poručila je okupljenima, jasno dajući do znanja da smatra kako je s njihova imena skinuta svaka ljaga.
'Pravda je na našoj strani'
Njezin suprug Ante, vidno raspoložen, nadovezao se s prepoznatljivom bahatošću: "Evo, sad će svi vidjeti da su ovo samo bile klevete." Slavlje je bilo u punom jeku, a Milan i Marko nazdravljali su pobjedi, uvjereni da su se još jednom izvukli i cijelom mjestu demonstrirali svoju nedodirljivost.
Neočekivani obrat za stolom
Iako je atmosfera trebala biti isključivo slavljenička, napetost se mogla rezati nožem, pogotovo jer su za stolom sjedili i oni koji nisu dijelili radost Vukasovih. U jednom trenutku, sva pažnja usmjerena je prema Cviti, koja je pod pritiskom Ante Vukasa pozvana da nazdravi njihovoj "pobjedi". Ante je, očito željan potpunog poniženja svojih protivnika, inzistirao da i ona podigne čašu, vjerojatno očekujući njezinu pokornost ili nelagodu.
Cvitina ironična zdravica Anti Vukas
Ono što je uslijedilo iznenadilo je sve prisutne. Cvita, koja je do tada uglavnom šutjela, podigla je čašu, pogledala Antu ravno u oči i izgovorila zdravicu koja je zaledila osmijehe na licima Vukasovih. "Želim vam da crknu svi vaši neprijatelji, Ante, i da Vukasi uvijek dobiju ono što zažele", rekla je polako, s naglaskom na svakoj riječi.
Njezine riječi, naizgled dobronamjerne, bile su prožete takvom ironijom da nitko nije mogao promašiti njihovo pravo značenje. Bio je to trenutak u kojem je Cvita, po prvi put, otvoreno pokazala zube i prkos, pretvarajući Antinu proslavu u vlastitu malu pobjedu i jasno dajući do znanja da se ne predaje.