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Divlje pčele

Htjeli su je isprovocirati, ali Cvita je Vukasima pokazala zube i dala do znanja tko zapravo vodi igru

Dok su jedni pokušavali procesuirati vijest o odbačenim optužbama, Vukasovi su već nazdravljali, glasno slaveći ono što smatraju apsolutnom pobjedom pravde i konačnim dokazom svoje nevinosti

RTL.hr
06.06.2026 22:00

Mirjana Vukas, supruga glave obitelji, nije skrivala zadovoljstvo. "Konačno je pravda na našoj strani i sad mogu svi prestati kriviti našu familiju za sve loše što se događa", poručila je okupljenima, jasno dajući do znanja da smatra kako je s njihova imena skinuta svaka ljaga.

'Pravda je na našoj strani'

Njezin suprug Ante, vidno raspoložen, nadovezao se s prepoznatljivom bahatošću: "Evo, sad će svi vidjeti da su ovo samo bile klevete." Slavlje je bilo u punom jeku, a Milan i Marko nazdravljali su pobjedi, uvjereni da su se još jednom izvukli i cijelom mjestu demonstrirali svoju nedodirljivost. 

Mirjana i Ante, Divlje pčele
Mirjana i Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Neočekivani obrat za stolom

Iako je atmosfera trebala biti isključivo slavljenička, napetost se mogla rezati nožem, pogotovo jer su za stolom sjedili i oni koji nisu dijelili radost Vukasovih. U jednom trenutku, sva pažnja usmjerena je prema Cviti, koja je pod pritiskom Ante Vukasa pozvana da nazdravi njihovoj "pobjedi". Ante je, očito željan potpunog poniženja svojih protivnika, inzistirao da i ona podigne čašu, vjerojatno očekujući njezinu pokornost ili nelagodu.

Cvita i Nikola, Divlje pčele
Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL
Mirjana i Ante, Divlje pčele
Mirjana i Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvitina ironična zdravica Anti Vukas

Ono što je uslijedilo iznenadilo je sve prisutne. Cvita, koja je do tada uglavnom šutjela, podigla je čašu, pogledala Antu ravno u oči i izgovorila zdravicu koja je zaledila osmijehe na licima Vukasovih. "Želim vam da crknu svi vaši neprijatelji, Ante, i da Vukasi uvijek dobiju ono što zažele", rekla je polako, s naglaskom na svakoj riječi.

Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Njezine riječi, naizgled dobronamjerne, bile su prožete takvom ironijom da nitko nije mogao promašiti njihovo pravo značenje. Bio je to trenutak u kojem je Cvita, po prvi put, otvoreno pokazala zube i prkos, pretvarajući Antinu proslavu u vlastitu malu pobjedu i jasno dajući do znanja da se ne predaje.

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