I nakon završetka snimanja ostali nerazdvojni: Pogledajte kako se druži ekipa 'Divljih pčela'

Dok se s nestrpljenjem iščekuje druga sezona RTL-ove serije Divlje pčele', glumačka ekipa pokazala je da se odlično slaže i izvan seta. Na društvenim mrežama osvanuo je simpatičan video u kojem se dio glumaca okupio na opuštenom druženju u stanu.
Na snimci se mogu vidjeti Ana-Marija Veselčić, Davor Pavić, Lidija Kordić, Lidija Penić-Grgaš, Ivan Barišić i Luka Šegota, koji su se smijali, šalili i zajedno zaigrali zabavnu dječju igru. Atmosfera je bila opuštena, a kroz cijeli video vidljivo je koliko su se zbližili tijekom snimanja serije.
Mala obitelj i izvan seta
Da među glumcima vlada pravo prijateljstvo, nije nikakva tajna. Posljednjih tjedana često dijele zajedničke fotografije i snimke sa seta, ali i iz privatnih druženja, pa su mnogi obožavatelji komentirali kako djeluju poput male obitelji.
I ovaj video još je jednom pokazao da kemija koja se vidi na ekranima nije gluma – smijeha, podbadanja i dobre energije nije nedostajalo ni kada su kamere za potrebe serije bile ugašene.
Snimanje druge sezone
Dok glumačka ekipa uživa u ljetnoj pauzi i puni baterije, produkcija već priprema nastavak snimanja. Nova sezona Divljih pčela' donosi nove zaplete, neočekivane susrete i odgovore na pitanja koja su ostala otvorena nakon napete završnice prve sezone.
Sudeći prema objavama na društvenim mrežama, publika neće morati brinuti za atmosferu među glumcima – ekipa koja je osvojila gledatelje očito se jednako dobro zabavlja i kada nije pred kamerama.