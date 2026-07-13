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Divlje pčele

I nakon završetka snimanja ostali nerazdvojni: Pogledajte kako se druži ekipa 'Divljih pčela'

Ana-Marija Veselčić, Davor Pavić, Lidija Kordić, Lidija Penić-Grgaš, Ivan Barišić i Luka Šegota zajedno su provodili slobodno vrijeme, a video je oduševio obožavatelje serije

RTL.hr
13.07.2026 11:00

Dok se s nestrpljenjem iščekuje druga sezona RTL-ove serije Divlje pčele', glumačka ekipa pokazala je da se odlično slaže i izvan seta. Na društvenim mrežama osvanuo je simpatičan video u kojem se dio glumaca okupio na opuštenom druženju u stanu.

Na snimci se mogu vidjeti Ana-Marija Veselčić, Davor Pavić, Lidija Kordić, Lidija Penić-Grgaš, Ivan Barišić i Luka Šegota, koji su se smijali, šalili i zajedno zaigrali zabavnu dječju igru. Atmosfera je bila opuštena, a kroz cijeli video vidljivo je koliko su se zbližili tijekom snimanja serije.

Ekipa Divljih pčela
Ekipa Divljih pčela FOTO: Instagram

Mala obitelj i izvan seta

Da među glumcima vlada pravo prijateljstvo, nije nikakva tajna. Posljednjih tjedana često dijele zajedničke fotografije i snimke sa seta, ali i iz privatnih druženja, pa su mnogi obožavatelji komentirali kako djeluju poput male obitelji.

I ovaj video još je jednom pokazao da kemija koja se vidi na ekranima nije gluma – smijeha, podbadanja i dobre energije nije nedostajalo ni kada su kamere za potrebe serije bile ugašene.

Ekipa 'Divljih pčela'
Ekipa 'Divljih pčela' FOTO: Instagram

Snimanje druge sezone

Dok glumačka ekipa uživa u ljetnoj pauzi i puni baterije, produkcija već priprema nastavak snimanja. Nova sezona Divljih pčela' donosi nove zaplete, neočekivane susrete i odgovore na pitanja koja su ostala otvorena nakon napete završnice prve sezone.

Sudeći prema objavama na društvenim mrežama, publika neće morati brinuti za atmosferu među glumcima – ekipa koja je osvojila gledatelje očito se jednako dobro zabavlja i kada nije pred kamerama.

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