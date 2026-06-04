Iako ih je tragedija ponovno zbližila, Zora i Cvita više nikada neće biti ono što su bile

Iako ih je obiteljska nesreća natjerala na komunikaciju, hladnoća i distanca između njih govore više od riječi, otvarajući bolno pitanje - može li se slomljeno povjerenje ikada u potpunosti zaliječiti?
Susret kao bolan podsjetnik na sve što je izgubljeno
Njihov susret nije bio planiran, već ga je iznjedrila surova stvarnost. Dok se Zora vraćala s groblja, gdje je tražila utjehu u sjećanju na preminulog Josipa, Cvita je dolazila iz posjeta sestri Kati u zatvoru. Dvije sestre, svaka opterećena svojim teretom, susrele su se na pola puta, spojene zajedničkom brigom, ali razdvojene osobnim ranama. Razgovor je bio kratak i usmjeren na Katinu sudbinu i nepravdu koja ih je zadesila.
Cvita, cinična i ogorčena, izražava sumnju u pravdu. "Da ima pravde, sudili bi im. Ali to su Vukasi", govori, jasno dajući do znanja da je njezin fokus na vanjskom neprijatelju, možda i kao način da izbjegne suočavanje s onim unutarnjim, osobnim. U tim trenucima, one su saveznice protiv svijeta koji se urotio protiv njihove obitelji, ali ispod površine tinja neriješen sukob.
"Fališ" - vapaj koji ostaje bez odgovora
U jednom trenutku ranjivosti, Zora prekida razgovor o suđenjima i tiho, gotovo kao jecaj, izgovara samo jednu riječ: "Cvite... fališ." Taj iskreni iskaz tuge i čežnje za izgubljenom sestrinskom bliskošću visi u zraku, tražeći odgovor, tražeći oprost. Međutim, umjesto topline ili uzvraćene emocije, nailazi na zid.
Cvita ignorira njezinu ispruženu ruku i prebacuje razgovor na praktičnu, gotovo hladnu temu: "Jesi li zapalila svijeću za Josipa?" Ovim pitanjem Cvita ne samo da odbija Zorin pokušaj pomirenja, već i postavlja jasnu granicu. Njezina bol zbog preljuba - Zora je spavala s njezinim mužem Nikolom - dublja je i jača od trenutne potrebe za sestrinskom utjehom. Iako ih je tragedija spojila, jaz koji je stvorila izdaja i dalje je nepremostiv.
Njihov susret završava u tišini, ostavljajući obje sestre same sa svojim mislima. Zajednička muka oko Kate drži ih na okupu, ali samo kao privremeni flaster na dubokoj rani. Dok se bore za pravdu za svoju sestru, njihova vlastita bitka za oprost i pomirenje tek treba započeti. Pitanje koje ostaje lebdjeti jest hoće li ikada smoći snage oprostiti jedna drugoj ili će zauvijek ostati zarobljene u ledenom zagrljaju formalne bliskosti.