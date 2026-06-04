Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Iako ih je tragedija ponovno zbližila, Zora i Cvita više nikada neće biti ono što su bile

Sestre Zora i Cvita, nekoć nerazdvojne, a danas razdvojene zidom izdaje i povrijeđenosti, našle su se licem u lice

RTL.hr
04.06.2026 07:00

Iako ih je obiteljska nesreća natjerala na komunikaciju, hladnoća i distanca između njih govore više od riječi, otvarajući bolno pitanje - može li se slomljeno povjerenje ikada u potpunosti zaliječiti?

Susret kao bolan podsjetnik na sve što je izgubljeno

Njihov susret nije bio planiran, već ga je iznjedrila surova stvarnost. Dok se Zora vraćala s groblja, gdje je tražila utjehu u sjećanju na preminulog Josipa, Cvita je dolazila iz posjeta sestri Kati u zatvoru. Dvije sestre, svaka opterećena svojim teretom, susrele su se na pola puta, spojene zajedničkom brigom, ali razdvojene osobnim ranama. Razgovor je bio kratak i usmjeren na Katinu sudbinu i nepravdu koja ih je zadesila.

Cvita i Zora, Divlje pčele
Cvita i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvita, cinična i ogorčena, izražava sumnju u pravdu. "Da ima pravde, sudili bi im. Ali to su Vukasi", govori, jasno dajući do znanja da je njezin fokus na vanjskom neprijatelju, možda i kao način da izbjegne suočavanje s onim unutarnjim, osobnim. U tim trenucima, one su saveznice protiv svijeta koji se urotio protiv njihove obitelji, ali ispod površine tinja neriješen sukob.

Cvita i Zora, Divlje pčele
Cvita i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

"Fališ" - vapaj koji ostaje bez odgovora

U jednom trenutku ranjivosti, Zora prekida razgovor o suđenjima i tiho, gotovo kao jecaj, izgovara samo jednu riječ: "Cvite... fališ." Taj iskreni iskaz tuge i čežnje za izgubljenom sestrinskom bliskošću visi u zraku, tražeći odgovor, tražeći oprost. Međutim, umjesto topline ili uzvraćene emocije, nailazi na zid.

Zora Runje, Divlje pčele
Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvita ignorira njezinu ispruženu ruku i prebacuje razgovor na praktičnu, gotovo hladnu temu: "Jesi li zapalila svijeću za Josipa?" Ovim pitanjem Cvita ne samo da odbija Zorin pokušaj pomirenja, već i postavlja jasnu granicu. Njezina bol zbog preljuba - Zora je spavala s njezinim mužem Nikolom - dublja je i jača od trenutne potrebe za sestrinskom utjehom. Iako ih je tragedija spojila, jaz koji je stvorila izdaja i dalje je nepremostiv.

Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Njihov susret završava u tišini, ostavljajući obje sestre same sa svojim mislima. Zajednička muka oko Kate drži ih na okupu, ali samo kao privremeni flaster na dubokoj rani. Dok se bore za pravdu za svoju sestru, njihova vlastita bitka za oprost i pomirenje tek treba započeti. Pitanje koje ostaje lebdjeti jest hoće li ikada smoći snage oprostiti jedna drugoj ili će zauvijek ostati zarobljene u ledenom zagrljaju formalne bliskosti.

divlje pčele zora divlje pčele cvita divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Ivicu istina o Josi uništava, a Cvita i Nikola se ponovno zbližavaju

Zamjena karijere na setu 'Divljih pčela'? Vladimir Posavec Tušek postao frizer, a Matija Kačan njegov model

Što sve znamo o liku Ivana Barišića u novoj seriji 'Specijalisti Zagreb'? Stiže Splićanin s mračnom prošlošću

Nakon što je žrtvovao vlastitu slobodu, Toma dokazao beskrajnu ljubav prema Kati

Cvita razmišlja o odlasku od Nikole, ali jedna stvar sve komplicira

Tereza i Milan prešli su granicu, zabranjena strast jača je od svega

Pročitaj na Net.hr
Sin Renea Bitorajca tuži bivšu školu, traži 5000 eura odštete zbog incidenta na satu tjelesnog
Reper Sean 'Diddy' Combs ostaje iza rešetaka: Sud mu ponovno produljio pritvor
Kamere su ih obožavale: Ove ljepotice obilježile su Grašin koncert u Nedelišću
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'