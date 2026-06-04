Iako ih je tragedija ponovno zbližila, Zora i Cvita više nikada neće biti ono što su bile

Sestre Zora i Cvita, nekoć nerazdvojne, a danas razdvojene zidom izdaje i povrijeđenosti, našle su se licem u lice

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Iako ih je obiteljska nesreća natjerala na komunikaciju, hladnoća i distanca između njih govore više od riječi, otvarajući bolno pitanje - može li se slomljeno povjerenje ikada u potpunosti zaliječiti?

Susret kao bolan podsjetnik na sve što je izgubljeno

Njihov susret nije bio planiran, već ga je iznjedrila surova stvarnost. Dok se Zora vraćala s groblja, gdje je tražila utjehu u sjećanju na preminulog Josipa, Cvita je dolazila iz posjeta sestri Kati u zatvoru. Dvije sestre, svaka opterećena svojim teretom, susrele su se na pola puta, spojene zajedničkom brigom, ali razdvojene osobnim ranama. Razgovor je bio kratak i usmjeren na Katinu sudbinu i nepravdu koja ih je zadesila.

icon-expand Cvita i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvita, cinična i ogorčena, izražava sumnju u pravdu. "Da ima pravde, sudili bi im. Ali to su Vukasi", govori, jasno dajući do znanja da je njezin fokus na vanjskom neprijatelju, možda i kao način da izbjegne suočavanje s onim unutarnjim, osobnim. U tim trenucima, one su saveznice protiv svijeta koji se urotio protiv njihove obitelji, ali ispod površine tinja neriješen sukob.

icon-expand Cvita i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

"Fališ" - vapaj koji ostaje bez odgovora

U jednom trenutku ranjivosti, Zora prekida razgovor o suđenjima i tiho, gotovo kao jecaj, izgovara samo jednu riječ: "Cvite... fališ." Taj iskreni iskaz tuge i čežnje za izgubljenom sestrinskom bliskošću visi u zraku, tražeći odgovor, tražeći oprost. Međutim, umjesto topline ili uzvraćene emocije, nailazi na zid.

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvita ignorira njezinu ispruženu ruku i prebacuje razgovor na praktičnu, gotovo hladnu temu: "Jesi li zapalila svijeću za Josipa?" Ovim pitanjem Cvita ne samo da odbija Zorin pokušaj pomirenja, već i postavlja jasnu granicu. Njezina bol zbog preljuba - Zora je spavala s njezinim mužem Nikolom - dublja je i jača od trenutne potrebe za sestrinskom utjehom. Iako ih je tragedija spojila, jaz koji je stvorila izdaja i dalje je nepremostiv.

icon-expand Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL