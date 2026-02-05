Emisije
Divlje pčele

Iako je glavni antagonist, publika obožava Alana Blaževića! Antu iz 'Divljih pčela' uspoređuju i s kultnim filmskim likom

Lik Ante Vukasa u seriji 'Divlje pčele' iz epizode u epizodu izaziva sve snažnije reakcije gledatelja, a društvene mreže jasno pokazuju - publika ga obožava. Njegova tišina, suzdržanost i sugestivna gluma ostavili su snažan dojam, zbog čega se komentari ispod objava o seriji samo nižu

RTL.hr
05.02.2026 16:32

Mnogi gledatelji serije 'Divlje pčele' ističu upravo njegov mirni, tihi nastup koji, kako kažu, govori više od riječi. Jedna gledateljica kratko je, ali znakovito komentirala:

"Koji tihi šapćući glas", dok se druga nadovezala pohvalom suptilnosti izvedbe glumca Alana Blaževića.

"Fenomenalan, odličan glumac"

Posebno se često ponavlja jedna ocjena, da je riječ o iznimno uvjerljivoj glumi.

"Meni je fenomenalan, odličan glumac", napisala je gledateljica, a njezin komentar ubrzo je dobio podršku drugih gledatelja.

Neki su u Anti prepoznali i prizvuke kultnih filmskih likova.

"Ponekad me podsjeća na 'Kuma'. Iako ne čujem uvijek što govori kada mrmlja u brkove, odlično igra ulogu", napisala je obožavateljica, a rasprava se nastavila i ispod tog komentara.

Ante Vukas, Divlje pčele
Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Gluma koja se pamti i kad šuti

Jedna gledateljica posebno je izdvojila atmosferu scena u kojima se Ante pojavljuje, naglašavajući koliko lik dobiva na snazi upravo kroz neverbalnu glumu:

"Kad Ante razmišlja, a u pozadini glazba iz filma 'Kum', neprocjenjivo!"

Koliko je Ante Vukas postao zanimljiv gledateljima, pokazuje i pitanje koje se pojavilo među komentarima:

"Koliko likova Ante Vukasa?" - što jasno sugerira da publika osjeća kako se iza njegove tišine krije više slojeva i još neotkrivenih priča.

Ante Vukas postao je jedan od onih likova o kojima se ne prestaje pričati. Bez velikih monologa, bez suvišnih riječi, ali s glumom koja publiku tjera da gleda pažljivo, sluša tišinu i traži značenje između redaka.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Alanom Blaževićem

