Iako je glavni antagonist, publika obožava Alana Blaževića! Antu iz 'Divljih pčela' uspoređuju i s kultnim filmskim likom

Mnogi gledatelji serije 'Divlje pčele' ističu upravo njegov mirni, tihi nastup koji, kako kažu, govori više od riječi. Jedna gledateljica kratko je, ali znakovito komentirala:
"Koji tihi šapćući glas", dok se druga nadovezala pohvalom suptilnosti izvedbe glumca Alana Blaževića.
"Fenomenalan, odličan glumac"
Posebno se često ponavlja jedna ocjena, da je riječ o iznimno uvjerljivoj glumi.
"Meni je fenomenalan, odličan glumac", napisala je gledateljica, a njezin komentar ubrzo je dobio podršku drugih gledatelja.
Neki su u Anti prepoznali i prizvuke kultnih filmskih likova.
"Ponekad me podsjeća na 'Kuma'. Iako ne čujem uvijek što govori kada mrmlja u brkove, odlično igra ulogu", napisala je obožavateljica, a rasprava se nastavila i ispod tog komentara.
Gluma koja se pamti i kad šuti
Jedna gledateljica posebno je izdvojila atmosferu scena u kojima se Ante pojavljuje, naglašavajući koliko lik dobiva na snazi upravo kroz neverbalnu glumu:
"Kad Ante razmišlja, a u pozadini glazba iz filma 'Kum', neprocjenjivo!"
Koliko je Ante Vukas postao zanimljiv gledateljima, pokazuje i pitanje koje se pojavilo među komentarima:
"Koliko likova Ante Vukasa?" - što jasno sugerira da publika osjeća kako se iza njegove tišine krije više slojeva i još neotkrivenih priča.
Ante Vukas postao je jedan od onih likova o kojima se ne prestaje pričati. Bez velikih monologa, bez suvišnih riječi, ali s glumom koja publiku tjera da gleda pažljivo, sluša tišinu i traži značenje između redaka.
'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.