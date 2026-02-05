Iako je glavni antagonist, publika obožava Alana Blaževića! Antu iz 'Divljih pčela' uspoređuju i s kultnim filmskim likom

"Koji tihi šapćući glas", dok se druga nadovezala pohvalom suptilnosti izvedbe glumca Alana Blaževića .

Mnogi gledatelji serije 'Divlje pčele' ističu upravo njegov mirni, tihi nastup koji, kako kažu, govori više od riječi. Jedna gledateljica kratko je, ali znakovito komentirala:

Posebno se često ponavlja jedna ocjena, da je riječ o iznimno uvjerljivoj glumi.

"Meni je fenomenalan, odličan glumac", napisala je gledateljica, a njezin komentar ubrzo je dobio podršku drugih gledatelja.

Neki su u Anti prepoznali i prizvuke kultnih filmskih likova.

"Ponekad me podsjeća na 'Kuma'. Iako ne čujem uvijek što govori kada mrmlja u brkove, odlično igra ulogu", napisala je obožavateljica, a rasprava se nastavila i ispod tog komentara.