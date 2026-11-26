Susret Tereze i Milana ponovno otvara vrata odnosu za koji su mnogi mislili da je ostao iza njih. Iako je zaručena za Nevena, među njima i dalje postoji snažna kemija i napetost koja prijeti poremetiti sve planove.
U štali, daleko od očiju okoline, Milan joj jasno daje do znanja da ne želi pustiti kontrolu ni osjećaje. "Pazim na njega, kada je moj", govori joj dok Tereza kratko uzvraća sa "Znam", a on potom predlaže zajedničko provođenje vremena uz konje: "Ako hoš, mogu ga nekad izvest u šumu pa da ga jašeš."
Tereza ga isprva pokušava zaustaviti i odbiti takvu bliskost. "Bolje ne, Milane", odgovara mu, a kada je on zbunjeno pita: "A zašta?", ona mu izravno stavlja do znanja da vidi kroz njegove namjere: "Zato šta znam šta radiš. Tražiš izliku da provodiš vrijeme sa mnom sad kad sam našla nekoga."
Ljubomora, prijetnja i poljubac
Milan pokušava umanjiti njezine sumnje i obraniti svoj postupak. "Nije tako, Tereza", uzvraća joj, no Tereza ne pristaje na uljepšavanje i bez okolišanja otkriva koliko je zapravo posesivna i ranjiva.
"Tako je, Milane. Al ja te razumin. Ja bi radila i gore da znam da ti imaš drugu", iskreno priznaje, na što Milan dodaje: "Ajde, bar si iskrena." Razgovor ubrzo prerasta u otvorenu prijetnju iz ljubomore: "Uvik će bit tako. Ako saznam da imaš drugu, ubit ću i tebe i nju."
Nakon kratke razmjene u kojoj on kaže: "Ja.", a ona potvrdi sa "Je.", napetost kulminira poljupcem kojim Tereza vara Nevena i uvlači se u novu rizičnu igru.
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