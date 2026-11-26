Susret Tereze i Milana ponovno otvara vrata odnosu za koji su mnogi mislili da je ostao iza njih. Iako je zaručena za Nevena, među njima i dalje postoji snažna kemija i napetost koja prijeti poremetiti sve planove.

U štali, daleko od očiju okoline, Milan joj jasno daje do znanja da ne želi pustiti kontrolu ni osjećaje. "Pazim na njega, kada je moj", govori joj dok Tereza kratko uzvraća sa "Znam", a on potom predlaže zajedničko provođenje vremena uz konje: "Ako hoš, mogu ga nekad izvest u šumu pa da ga jašeš."

Tereza ga isprva pokušava zaustaviti i odbiti takvu bliskost. "Bolje ne, Milane", odgovara mu, a kada je on zbunjeno pita: "A zašta?", ona mu izravno stavlja do znanja da vidi kroz njegove namjere: "Zato šta znam šta radiš. Tražiš izliku da provodiš vrijeme sa mnom sad kad sam našla nekoga."