Iako su najokrutniji par 'Divljih pčela', iza kamera Mirjana i Ante Vukas ne prestaju nasmijavati ekipu

Umjesto teških scena, prijetnji i obiteljskih obračuna, na setu 'Divljih pčela' se često čuje smijeh koji prekida snimanje, a glumci se jedva uspijevaju sabrati za sljedeći kadar.

Uz njih su i Davor Pavić, Lidija Penić-Grgaš te Margarita Mladinić, a atmosfera više podsjeća na prijateljsko druženje nego na set jedne od najdramatičnijih domaćih serija.

Video koji je objavila Ana Marija Veselčić pokazuje potpuno drugo lice glumačke ekipe. U pauzi snimanja, Sanja Vejnović i Alan Blažević , koji u seriji utjelovljuju Mirjanu i Antu Vukasa, smiju se do suza, dobacuju jedno drugome i očito uživaju u zajedničkim scenama.

Nije prvi put da se pokazuje kako su upravo "najteži" likovi često i najopušteniji iza kamera. Mirjana i Ante Vukas u seriji nose velik teret radnje, napetosti i konflikata, no čini se da upravo zato glumci na setu traže balans, humor, šalu i laganu energiju.

Takva atmosfera, prema riječima ekipe, pomaže i u samom snimanju jer se nakon smijeha lakše vraćaju u ozbiljne, emotivno zahtjevne scene.

Dok u epizodama 'Divljih pčela' vladaju napetost, sukobi i obitelške tajne, iza kulisa se gradi jedno sasvim drugačije zajedništvo puno smijeha, podrške i dobre energije. I baš ti trenuci podsjećaju da su iza mračnih likova ipak ljudi koji se na set vraćaju s osmijehom

