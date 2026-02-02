Emisije
Divlje pčele

Ima li Ante plan za suprugu Mirjanu? Sumnja se pretvara u nešto opasnije

Brak Ante i Mirjane Vukas, dugo smatran stabilnim, našao se na rubu ponora zbog sumnji, tajni i ljubomore koja je kulminirala opasnim oružanim sukobom

RTL.hr
02.02.2026 21:00

U svijetu 'Divljih pčela', gdje se čini da svatko zna sve o svakome, zidovi doma ugledne obitelji Vukas skrivaju sve dublje pukotine.

Zatočena u vlastitom domu

Napetost između supružnika dosegla je točku vrenja kada je Mirjana Vukas pokušala napustiti kuću pod izlikom odlaska u trgovinu. "Ferida mi je rekla da je u trgovinu došla neka fina posteljina i plahte pa da vidim kakve su," objasnila je suprugu Anti, no njezin naizgled bezazlen plan naišao je na neočekivanu prepreku. Ante, čija sumnjičavost već neko vrijeme tinja, odlučno ju je zaustavio. "Ajde pusti to, neće ti pobjeći," rekao je, inzistirajući da ostanu zajedno.

Mirjana, Divlje pčele
Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Iza fasade supružničke bliskosti, krila se jasna poruka. "Hoću da popijem piće sa svojom ženom. Je li to previše?", upitao je, no njegove daljnje riječi otkrile su pravo stanje stvari. "U zadnje vrijeme mi dosta puno okolo šetaš", predbacio joj je, jasno dajući do znanja da su njezini tajni sastanci s Tomom Domazetom postali javna tajna, barem za njega. Mirjana, nesvjesna da je njezin suprug upoznat s njezinim aktivnostima, ostala je zarobljena u kući, dok se vani spremao daleko opasniji scenarij.

Ante, Divlje pčele
Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Umjesto susreta, zasjeda s puškom

Dok je Mirjana bila spriječena otići na dogovoreni sastanak, Ante Vukas je već pokrenuo svoj plan. Poslao je Milana Čavku da presretne Tomu Domazeta na njihovom uobičajenom mjestu sastanka kod stare utvrde. Idilična lokacija za tajne ljubavnike pretvorila se u poprište prijetnji i nasilja. Čavka, naoružan i odlučan izvršiti Antin nalog, suočio se s Domazetom.

Milan Čavka, Divlje pčele
Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Dijalog je bio kratak i brutalan. Prijetnje pucnjavom odzvanjale su zrakom, a Čavka je Domazetu prenio jasnu poruku. "Znaš, može ovo drukčije završiti," upozorio ga je, nudeći mu priliku da se povuče bez posljedica. "Ante samo hoće da nestaneš iz Vrila", otkrio je Čavka, potvrđujući tko stoji iza cijele operacije. Situacija je eskalirala, a pucnjevi koji su uslijedili narušili su mirnu noć i potvrdili da je ljubomora Ante Vukasa prešla opasnu granicu.

Toma Domazet, Divlje pčele
Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Brak Ante i Mirjane Vukas sada je na prekretnici. Antina odluka da uzme pravdu u svoje ruke i koristi nasilje kao sredstvo rješavanja problema gurnula je njihovu obitelj u krizu iz koje će se teško izvući. Pitanje više nije hoće li istina izaći na vidjelo, već tko će sve stradati u lavini koja je pokrenuta.

'Divlje pčele' gledajte od ponedjeljka do petka od 20:15 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju sa Sanjom Vejnović

