'Imam zadatak za tebe': Krneta naredio Evi da istuče Katu u zatvoru

Krneta i Eva imaju tajni ljubavni odnos u njegovom uredu. Daleko od očiju drugih čuvara i zatvorenica, njihov susret nije bio nimalo slučajan. Kroz manipulativan razgovor, Krneta jasno daje do znanja tko drži konce u rukama.

U jednom trenutku oštro upozorava Evu da ne zaboravi svoju poziciju, podsjećajući je na razliku u njihovim statusima i moći koju on ima nad njezinom sudbinom. Njegov je ton između prijetećeg i zavodničkog, čime dodatno učvršćuje svoju dominaciju nad njom. Nakon intimnog odnosa u uredu, postalo je jasno da ta veza nije motivirana strašću, već čistim interesom. Eva, svjesna da o njemu ovisi njezin tretman, pristaje na njegove uvjete, odgovarajući pokorno da će biti onako kako on kaže.

Prava priroda njihovog susreta otkriva se tek kada Krneta izgovara da ima "jedan zadatak za nju". Njegova usluga nije bila bezazlena. Iako isprva nije bilo jasno o čemu se točno radi, kasnije se saznaje da je meta bila Katarina Runje.