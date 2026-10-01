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Divlje pčele

'Imam zadatak za tebe': Krneta naredio Evi da istuče Katu u zatvoru

Posljednja epizoda razotkriva opasan odnos između korumpiranog zatvorskog upravitelja Krnete i zatvorenice Eve, čiji je tajni pakt doveo do brutalnog obračuna na zatvorskom dvorištu

RTL
01.10.2026 21:00

Zabranjeni susret iza zatvorenih vrata

Krneta i Eva imaju tajni ljubavni odnos u njegovom uredu. Daleko od očiju drugih čuvara i zatvorenica, njihov susret nije bio nimalo slučajan. Kroz manipulativan razgovor, Krneta jasno daje do znanja tko drži konce u rukama.

U jednom trenutku oštro upozorava Evu da ne zaboravi svoju poziciju, podsjećajući je na razliku u njihovim statusima i moći koju on ima nad njezinom sudbinom. Njegov je ton između prijetećeg i zavodničkog, čime dodatno učvršćuje svoju dominaciju nad njom. Nakon intimnog odnosa u uredu, postalo je jasno da ta veza nije motivirana strašću, već čistim interesom. Eva, svjesna da o njemu ovisi njezin tretman, pristaje na njegove uvjete, odgovarajući pokorno da će biti onako kako on kaže.

Prava priroda njihovog susreta otkriva se tek kada Krneta izgovara da ima "jedan zadatak za nju". Njegova usluga nije bila bezazlena. Iako isprva nije bilo jasno o čemu se točno radi, kasnije se saznaje da je meta bila Katarina Runje.

Lazar Krneta i Eva Parać, Divlje pčele
Lazar Krneta i Eva Parać, Divlje pčele FOTO: RTL

Krneta je iskoristio Evu kao oružje, naređujući joj da fizički napadne Katarinu i time odradi prljavi posao za koji on nije smio preuzeti odgovornost. Eva, motivirana vlastitim opstankom i mržnjom prema Katarini, spremno je prihvatila tu ulogu.

Napad u dvorištu i zakon šutnje

Posljedice ovog tajnog dogovora brzo su izašle na vidjelo. Katarina Runje brutalno je napadnuta u zatvorskom dvorištu, što je izazvalo pravi kaos. Napale su je Eva i njezine "pratilje" bez ikakvog izravnog povoda, ostavljajući Katarinu u teškom stanju.

Kada kasnije Krneta pita Katarinu tko joj je nanio ozljede, ona prestrašeno odgovara da je samo "pala" i odbija prijaviti Evu. Katarinin strah i odbijanje suradnje savršeno odgovaraju Krnetinom planu, čime je on uspio sakriti svoje tragove i ostati čist pred nadređenima, dok je Eva obavila njegov prljavi posao.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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