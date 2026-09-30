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Divlje pčele

Incident u gostionici: Milan Čavka izgubio kontrolu nakon pitanja o majci Rajki

Obična jutarnja kava pretvorila se u prozivke, međusobna dobacivanja i uvrede. Cijelo Vrilo sada zna tko je tajanstveni sin Rajke Vukas

RTL
30.09.2026 20:45

Okidač za agresiju

Sve je počelo kada su Milan Čavka, koji je tek nedavno izašao iz bolnice, i Marko Vukas ušli u gostionicu s namjerom da popiju kavu. Prisutni mještani, navikli na seosku znatiželju, obratili su im se s naizgled bezopasnim pitanjima. Jedan od mještana upitao je Milana kako mu je majka, sugerirajući da joj je sigurno laknulo sada kada mu je zdravstveno stanje bolje.

Umjesto odgovora, Milan je drsko odbrusio kako je njegova majka mrtva. Mještani su pokušali smiriti tenzije, objašnjavajući da je pitanje postavljeno iz dobre namjere i brige, no to je samo dodatno razbjesnilo Čavku. Jerko, Sikirica i ostatak Zadruge objasnili su mu kako cijelo Vrilo sada zna da mu je Rajka majka nakon tragedije koja ga je zadesila kada je Ivica pucao u njega. Čavka je u tom trenutku počeo s teškim uvredama, zabranjujući ikome da uopće spominje njegovu majku, uz oštre prijetnje da će to "nekom biti zadnje" ako to ponovno učini.

Milan Čavka
Milan Čavka FOTO: RTL

Prijetnje naredniku i prevrtanje šalica

Situacija je vrlo brzo eskalirala izvan kontrole. Milanova nervoza prelila se na cijelu prostoriju, a umjesto da se povuče, Milan je počeo otvoreno provocirati policajca. Unošenjem u lice i drskim rječnikom, izazivao je narednika govoreći mu neka ga uhiti "ako ima hrabrosti".

Marko Vukas, koji je cijelo vrijeme bio uz njega, pokušao je nevješto smiriti situaciju, podsjećajući Milana da je tek izašao iz bolnice te da mu ne trebaju dodatni problemi. Pri napuštanju gostionice, u naletu bijesa prevrnuli su šalice, a kava se razlila po stolovima, stvarajući potpuni kaos.

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