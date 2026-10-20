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Divlje pčele

Inspektor Žuvela istražuje Krnetu zbog prisilnog pobačaja

Inspektor Slavko Žuvela stiže u žensku kaznionicu u Splitu kako bi istražio ozbiljne optužbe protiv upravitelja Krnete. Medicinska sestra prijavila je pokušaj prisilnog pobačaja nad zatvorenicom Katarinom, a cijeli slučaj obavijen je velom tajne

RTL
20.10.2026 21:15

Napet razgovor u uredu

Dolazak inspektora Žuvele unosi nemir u žensku kaznionicu, jer je situacija daleko od rutinske kontrole. Prije nego što je uopće posjetio Katarinu u samici, inspektor je započeo istragu izravnim suočavanjem s Krnetom u njegovom uredu. Naime, nakon što je medicinska sestra podnijela prijavu, inspektor želi otkriti pravu istinu o navodnom prisilnom pobačaju koji je Krneta pokušao zataškati. Ono što dodatno komplicira cijelu priču i izaziva sumnju jest misterij oko same Katarinine trudnoće iz prijave. Nikome nije jasno kako je zatvorenica pod strogim nadzorom uopće uspjela zatrudnjeti, što otvara brojna pitanja o jezivim uvjetima u kojima žene tamo borave.

Suočen s teškim optužbama u vlastitom uredu, Krneta se pokušava izvući lažima i prebacivanjem krivnje na žensku solidarnost. Uvjerava Žuvelu da je Katarina problematična te da je uspjela prevariti medicinsku sestru: "To je bolesna žena, izmišlja i radi probleme od prvog dana", ustvrdio je upravitelj zatvora pokušavajući uvjeriti inspektora da trudnoće nije ni bilo.

Slavko Žuvela, Divlje pčele
Slavko Žuvela, Divlje pčele FOTO: RTL

Slijedi odlazak u samicu

Upravitelj otvoreno manipulira inspektorom pitajući ga kako uopće može vjerovati jednoj osuđenoj ubojici te napominje: "Znam tu ženu, ovo je bila čista provokacija." Tvrdi da se radilo samo o "manjem ginekološkom problemu" i minornom zahvatu, odbacujući sve navode iz prijave kao prljave laži. Također, podsjeća inspektora da je Katarina ubila svoga muža te tako isto lagala o ubojstvu.

Međutim, Žuvela ne pada tako lako na njegove riječi te nakon razgovora u uredu inzistira da posjeti Katarinu u samici i osobno čuje njezinu stranu priče. Ostaje za vidjeti hoće li Katarina potvrditi sumnje medicinske sestre, hoće li Krnetine manipulacije ovoga puta proći i je li ovo doista početak kraja za beskrupuloznog upravitelja. Kako će se napeta situacija rasplesti, gledatelji mogu pratiti u nadolazećim epizodama.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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