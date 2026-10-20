Inspektor Žuvela istražuje Krnetu zbog prisilnog pobačaja

Dolazak inspektora Žuvele unosi nemir u žensku kaznionicu, jer je situacija daleko od rutinske kontrole. Prije nego što je uopće posjetio Katarinu u samici, inspektor je započeo istragu izravnim suočavanjem s Krnetom u njegovom uredu. Naime, nakon što je medicinska sestra podnijela prijavu, inspektor želi otkriti pravu istinu o navodnom prisilnom pobačaju koji je Krneta pokušao zataškati. Ono što dodatno komplicira cijelu priču i izaziva sumnju jest misterij oko same Katarinine trudnoće iz prijave. Nikome nije jasno kako je zatvorenica pod strogim nadzorom uopće uspjela zatrudnjeti, što otvara brojna pitanja o jezivim uvjetima u kojima žene tamo borave.

Suočen s teškim optužbama u vlastitom uredu, Krneta se pokušava izvući lažima i prebacivanjem krivnje na žensku solidarnost. Uvjerava Žuvelu da je Katarina problematična te da je uspjela prevariti medicinsku sestru: "To je bolesna žena, izmišlja i radi probleme od prvog dana", ustvrdio je upravitelj zatvora pokušavajući uvjeriti inspektora da trudnoće nije ni bilo.