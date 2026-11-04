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Divlje pčele

Inspektor Žuvela stjerao Krnetu u kut: 'Ako ih do jutra ne nađu, predložit ću smjenu'

Bijeg zatvorenica iz zatvora izazvao je potpuni kaos, a pritisak na upravitelja Lazara Krnetu nikada nije bio veći. Inspektor Žuvela odlučio je preuzeti stvari u svoje ruke i jasno mu dati do znanja da se ovaj put neće tako lako izvući

RTL.hr
04.11.2026 15:30

Sukob zbog bijega

Nakon što su četiri zatvorenice uspjele pobjeći, zatvorski sustav našao se pod neviđenim povećalom državnih vlasti. Krneta je isprva pokušao opravdati situaciju tvrdeći da je njegov zatvor godinama "oličenje reda i discipline" te da je ovo samo izolirani incident, no inspektor Žuvela nije imao sluha za njegove isprike.

Žuvela mu je izravno zaprijetio, vidno nezadovoljan načinom na koji se cijela situacija razvija i činjenicom da su informacije stigle do samog vrha države. "Prošli put sam pogriješio što sam te zaštitio", rekao mu je inspektor bez okolišanja, dajući do znanja da Krnetine metode više nemaju njegovu podršku.

Prljavi poslovi

Vidno pritisnut, upravitelj se pokušao obraniti podsjećajući inspektora na njihovu zajedničku povijest i način na koji sustav zapravo funkcionira ispod površine. "Uz dužno poštovanje, inspektore, vi ne znate kako je to voditi zatvor", branio se Krneta, pokušavajući prebaciti dio odgovornosti.

Lazar Krneta i Slavko Žuvela, Divlje pčele
Lazar Krneta i Slavko Žuvela, Divlje pčele FOTO: RTL

Dodao je i kako upravo on obavlja najteže zadatke kako bi viši dužnosnici ostali zaštićeni. "Ja obavljam prljave poslove za vas. Ja svoje ruke prljam da bi gospoda kao što ste vi ostala čista", istaknuo je Krneta, no to nimalo nije ublažilo inspektorov čvrsti stav. Žuvela mu je samo kratko odgovorio da bi se bez pravila sve raspalo, pitajući ga vjeruje li stvarno da red postoji samo zbog njega.

Novi ultimatum

Svađa je kulminirala kada je Žuvela ostao neumoljiv i postavio jasan ultimatum koji bi mogao značiti konačan pad zloglasnog upravitelja. Želeći brz rasplet situacije s bjegunicama, ostavio mu je vrlo malo prostora za manevriranje.

Katarina, Franka, Kristina i Eva, Divlje pčele
Katarina, Franka, Kristina i Eva, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ako ih do jutra ne nađu, predložit ću da te smijene s dužnosti", odrješito je zaključio inspektor, ostavivši Krnetu u stanju potpunog šoka i očaja.

Hoće li Krneta uspjeti pronaći bjegunice do zadanog roka i spasiti svoju poziciju na čelu zatvora?

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