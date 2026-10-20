'Iskoristio te i odbacio, kao što sad radi Kati!' Franka bez milosti progovorila Evi o Krneti

Suočavanje s istinom
Kada je Eva počela ispitivati što se događa s Katom, Franka ju je podsjetila na bolnu prošlost s Krnetom i činjenicu da je i sama dvaput ostala trudna s njim, nakon čega ju je odbacio. No, umjesto suosjećanja prema Kati, Eva je izgovorila riječi koje su pokazale koliko je ogorčena.
U naletu iskrenosti, Franka je jasno dala do znanja Evi da ne živi u iluzijama. "Ako misliš da će ti se vratiti, varaš se", poručila joj je bez okolišanja, pokušavajući je natjerati da sagleda stvarnost onakvom kakva jest.
"Iskoristio te i odbacio, ka što sad radi Kati", istaknula je Franka, naglašavajući obrazac ponašanja koji se neprestano ponavlja.
Manjak suosjećanja
Unatoč teškim riječima i upozorenjima, Eva nije pokazala nimalo empatije prema tuđoj nesreći. Njezina reakcija na Katinu nezavidnu situaciju bila je izrazito hladna i proračunata.
"Što se mene tiče, neka crkne", hladnokrvno je zaključila, jasno pokazujući da je sudbina drugih žena nimalo ne dira. Njezin nedostatak brige za Katu iznenadio je mnoge, potvrđujući da su osobni interesi i dalje ispred tuđe patnje.
Gledateljima ostaje samo čekati i vidjeti tko će na kraju izvući deblji kraj u ovoj napetoj zatvorskoj igri.
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