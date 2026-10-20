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Divlje pčele

'Iskoristio te i odbacio, kao što sad radi Kati!' Franka bez milosti progovorila Evi o Krneti

Razgovor o Katinoj sudbini pretvorio se u žestoki sukob Eve i Franke

RTL
20.10.2026 17:00

Suočavanje s istinom

Kada je Eva počela ispitivati što se događa s Katom, Franka ju je podsjetila na bolnu prošlost s Krnetom i činjenicu da je i sama dvaput ostala trudna s njim, nakon čega ju je odbacio. No, umjesto suosjećanja prema Kati, Eva je izgovorila riječi koje su pokazale koliko je ogorčena.

U naletu iskrenosti, Franka je jasno dala do znanja Evi da ne živi u iluzijama. "Ako misliš da će ti se vratiti, varaš se", poručila joj je bez okolišanja, pokušavajući je natjerati da sagleda stvarnost onakvom kakva jest.

"Iskoristio te i odbacio, ka što sad radi Kati", istaknula je Franka, naglašavajući obrazac ponašanja koji se neprestano ponavlja.

Manjak suosjećanja

Unatoč teškim riječima i upozorenjima, Eva nije pokazala nimalo empatije prema tuđoj nesreći. Njezina reakcija na Katinu nezavidnu situaciju bila je izrazito hladna i proračunata.

Katarina i Eva, Divlje pčele
Katarina i Eva, Divlje pčele FOTO: RTL

"Što se mene tiče, neka crkne", hladnokrvno je zaključila, jasno pokazujući da je sudbina drugih žena nimalo ne dira. Njezin nedostatak brige za Katu iznenadio je mnoge, potvrđujući da su osobni interesi i dalje ispred tuđe patnje.

Gledateljima ostaje samo čekati i vidjeti tko će na kraju izvući deblji kraj u ovoj napetoj zatvorskoj igri.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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