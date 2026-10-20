'Iskoristio te i odbacio, kao što sad radi Kati!' Franka bez milosti progovorila Evi o Krneti

Kada je Eva počela ispitivati što se događa s Katom, Franka ju je podsjetila na bolnu prošlost s Krnetom i činjenicu da je i sama dvaput ostala trudna s njim, nakon čega ju je odbacio. No, umjesto suosjećanja prema Kati, Eva je izgovorila riječi koje su pokazale koliko je ogorčena.

U naletu iskrenosti, Franka je jasno dala do znanja Evi da ne živi u iluzijama. "Ako misliš da će ti se vratiti, varaš se", poručila joj je bez okolišanja, pokušavajući je natjerati da sagleda stvarnost onakvom kakva jest.

"Iskoristio te i odbacio, ka što sad radi Kati", istaknula je Franka, naglašavajući obrazac ponašanja koji se neprestano ponavlja.