Iskra je planula! Poljubili su se Marko i Manuela

Sve je počelo tihim kucanjem na vrata i Markovim riječima: "Nešto sam ti donio." U rukama je držao poklon koji je Manuelu ostavio bez daha - prelijepe naušnice. Iako ga je u početku pokušala odbiti skromnim "nisi trebao", njezino oduševljenje nije se moglo sakriti. "Ajme što su lijepe", prošaptala je, a Marko joj je uzvratio pogledom punim razumijevanja. "Tvoj pogled mi sve govori", rekao je, potvrđujući da je poklon bio samo izraz onoga što oboje već dugo osjećaju. Ta romantična gesta otopila je i posljednje sumnje te otvorila vrata za iskreniji i dublji razgovor u seriji 'Divlje pčele'.

Manuela i Marko, Divlje pčele FOTO: RTL

Priznanje ljubavi?

U intimnoj atmosferi, Manuela je prva priznala snagu svojih osjećaja. "Marko, želim te. Stvarno te želim", izgovorila je, dodavši: "Otkad sam te prvi put vidjela, tebe, tvoje tijelo, tvoje ruke, tvoje lice." Marko nije krio da se osjeća isto, potvrđujući da je privlačnost obostrana još od njihovog prvog susreta.

Budućnost pod znakom pitanja

Unatoč snažnim emocijama, njihova budućnost ostaje neizvjesna. Manuela je opterećena strahom i planovima o odlasku. "Marko, otići ću prvim brodom i što onda?", upitala ga je, svjesna da bi jedna noć s njim mogla značiti cijeli život čežnje. Njezina konačna ispovijest, "želim život s tobom", otkrila je dubinu njezinih želja, ali i težinu prepreka koje stoje pred njima. Na kraju ga je, slomljena, zamolila da ode.

