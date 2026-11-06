Iskre na livadi: Neočekivani susret Tereze i Nevena mogao bi sve zakomplicirati

Tereza, poznata po svojoj ljubavi prema prirodi i konjima, odlučila je pobjeći od obiteljskih problema i opustiti se na livadi. Tamo je potpuno neočekivano naletjela na Nevena, mladog tužitelja koji inače preferira strogi uredski milje. Njihov susret započeo je neobavezno, ali ubrzo je prerastao u razmjenu značajnih pogleda i toplih osmijeha koji otkrivaju da među njima postoji nešto više.

Dok su razgovarali o razlikama u njihovim životnim stilovima, kemija među njima bila je neosporna. Neven je priznao da je oduvijek više volio automobile, dok mu je Tereza s osmijehom objasnila čari prirode i povezanosti sa životinjama. "Nekad je poanta valjda uživati u putovanju, lutati slobodno šumama i livadama", rekla mu je Tereza, jasno dajući do znanja koliko joj znači sloboda.

Neven ju je pažljivo slušao, ne skidajući pogled s nje. Priznao je da je više "kancelarijski tip", no njezine su ga riječi itekako zaintrigirale i potaknule na flert.

Tereza mu je na to kroz smijeh uzvratila kako mu jednostavno još nitko nije pokazao pravu divljinu, što je otvorilo prostor za Nevenov šarmantni odgovor. "Možda bi mi ti mogla pokazati jednom", poručio joj je Neven uz zagonetan osmijeh, dajući naslutiti da želi provoditi više vremena s njom, daleko od obiteljskih spletki.

Podsjetimo, Neven i Tereza upoznali su se u Splitu na jednoj zabavi. Tereza tada nije znala da je Neven novi javni tužitelj koji je njezinog oca Antu Vukasa htio strpati u zatvor. Kasnije, pod utjecajem ucjene Špiljka i Ante - morao je povući sve optužbe i osloboditi Terezinog oca. Hoće li preko Tereze pokušati saznati nove tajne obitelji Vukas?

Ostaje za vidjeti kako će se njihov odnos razvijati i hoće li uspjeti premostiti sve prepreke koje im stoje na putu.

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