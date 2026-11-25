Najšokantniji trenutak epizode donosi potvrdu da Andrija Runje nije preminuo od srčanog udara, kao što su svi u Vrilu godinama vjerovali. Pravu istinu doznajemo kroz sjećanje Lazara Krnete.
Prisjećajući se razgovora s pokojnim Petrom Vukasom, koji se odvio tik prije vjenčanja Katarine i Petra, Krneta na površinu izvlači najtamniju tajnu obitelji Vukas.
Razgovor koji mijenja sve
U tom napetom prisjećanju iz prošlosti, Petar Vukas je Krneti bez zadrške priznao jezivu istinu. Razgovor započinje kada Krneta u nevjerici upita: "Čekaj, šta ubit, koga ubit?", na što mu Petar mirno odgovara: "Katinog ćaću."
Shvaćajući o kome je riječ, Krneta u šoku pita: "Andriju Runju?", a Petar mu tada otkriva ono što se godinama skrivalo: "Svi misle da ga je srce izdalo, al' nije. To smo radili moj ćaća i ja."
Krneta sada drži Antu u šaci
Na Petrovo priznanje Krneta samo šokirano zaključuje: "Vi ste ga otrovali." Spoznaja da su Petar i njegov otac Ante Vukas zapravo otrovali Andriju sada Krneti daje golemu moć i najjači mogući adut.
Zahvaljujući toj mračnoj informaciji, Krneta drži Antu u šaci. Njihov sadašnji susret u Vrilu zbog toga brzo prerasta u razmjenu teških optužbi, a Ante postaje svjestan da se novog komandira neće moći tako lako riješiti.
Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.