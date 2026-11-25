Dugo čuvana mračna tajna napokon je isplivala na površinu i zauvijek će promijeniti odnose u mjestu, a tiče se prave istine o smrti oca sestara Runje

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Najšokantniji trenutak epizode donosi potvrdu da Andrija Runje nije preminuo od srčanog udara, kao što su svi u Vrilu godinama vjerovali. Pravu istinu doznajemo kroz sjećanje Lazara Krnete. Prisjećajući se razgovora s pokojnim Petrom Vukasom, koji se odvio tik prije vjenčanja Katarine i Petra, Krneta na površinu izvlači najtamniju tajnu obitelji Vukas.

icon-expand icon-close icon-close Petar Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Razgovor koji mijenja sve

U tom napetom prisjećanju iz prošlosti, Petar Vukas je Krneti bez zadrške priznao jezivu istinu. Razgovor započinje kada Krneta u nevjerici upita: "Čekaj, šta ubit, koga ubit?", na što mu Petar mirno odgovara: "Katinog ćaću." Shvaćajući o kome je riječ, Krneta u šoku pita: "Andriju Runju?", a Petar mu tada otkriva ono što se godinama skrivalo: "Svi misle da ga je srce izdalo, al' nije. To smo radili moj ćaća i ja."

icon-expand Andrija Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Krneta sada drži Antu u šaci

Na Petrovo priznanje Krneta samo šokirano zaključuje: "Vi ste ga otrovali." Spoznaja da su Petar i njegov otac Ante Vukas zapravo otrovali Andriju sada Krneti daje golemu moć i najjači mogući adut. Zahvaljujući toj mračnoj informaciji, Krneta drži Antu u šaci. Njihov sadašnji susret u Vrilu zbog toga brzo prerasta u razmjenu teških optužbi, a Ante postaje svjestan da se novog komandira neće moći tako lako riješiti.

icon-expand Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL