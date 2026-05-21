Istina je vani! Zora se slomila pred Ljubom i priznala sve: 'Ako ikome kažeš, ja ću se ubiti'

Baba Ljuba, poznata po svojoj pronicljivosti, povezala je sve konce i suočila Zoru s istinom koja prijeti uništiti nekoliko života

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Iskusnoj Ljubi nije trebalo dugo da shvati kako se iza prividne obiteljske idile krije nešto mnogo složenije. Kako je sama rekla, nije bilo teško "zbrojiti dva i dva". Pomno promatrajući ponašanje ukućana, uočila je detalje koji drugima nisu bili vidljivi. Nikolin poseban odnos prema djetetu i Mirjanino ponašanje bili su signali koje Ljuba nije mogla ignorirati.

Kako je istina izašla na vidjelo

"Nije ni čudo kad si nosila pravoga unuka," rekla je izravno Zori, slomivši tako zid šutnje. Njezine riječi, "Slagala si ti mene, golubice. Lagala," odjeknule su kao konačna presuda, ne ostavljajući Zori prostora za poricanje. Suočena s nepobitnom istinom, Zora se slomila i priznala ono što ju je mjesecima izjedalo.

icon-expand Ljuba, Divlje pčele FOTO: RTL

Zorino priznanje i očajnički vapaj

U trenutku potpune ranjivosti, Zora je otvorila dušu Ljubi, priznavši razloge koji su je natjerali na tako drastičan korak. "Morala sam, ljubav. Nisam mogla podnijeti taj sram", jecala je, otkrivajući teret koji je sama nosila. Njezino priznanje nije bilo samo potvrda Ljubinih sumnji, već i bolan krik očajne majke koja je donijela nemoguću odluku. Vrhunac njezina očaja bio je zastrašujući vapaj upućen Ljubi, u kojem je sažeta sva težina situacije. "Ostavila sam svoje dite", priznala je kroz suze, nakon čega je uslijedila prijetnja koja ledi krv u žilama: "Ne smiješ nikome reći, nikome! Jer ako kažeš, ja ću se ubiti." Tom je rečenicom Zora stavila svoj život, ali i sudbinu svih uključenih, izravno u Ljubine ruke.

icon-expand Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li Ljuba moći čuvati tajnu?