Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Istina koju je Ranko toliko dugo tražio napokon izašla na vidjelo: Toma Domazet stoji iza Franine smrti

Ranko Badurina napokon otkriva mračnu istinu o tome tko je odgovoran za smrt njegovog sina Frane, a istina mu se nalazila bliže nego je mislio

RTL
24.09.2026 20:30

Iz mučnih ispitivanja te očajničke potrage za istinom – Ranko, vođen tugom i bijesom, pokušavao je doći do imena osobe koja je odgovorna za Franovu smrt. Naposljetku saznaje da osoba koja stoji iza ubojstva je Toma Domazet. U razgovoru s jednim od svjedoka, spominju se vojnici i eksplozivi, a jasno je istaknuto kako kod Domazeta "nisu odobrena mučenja".

Toma Domazet
Toma Domazet FOTO: RTL

Tijekom napetog i mučnog ispitivanja svjedok otkriva kako je Frane bio među prvima koji su stradali u tim okrutnim događajima. Za Ranka Badurinu ovo saznanje predstavlja strahovit udarac, ali istovremeno i kraj dugogodišnje agonije neznanja. Bol i bijes isprepliću se u reakcijama likova, najavljujući nove sukobe u ionako nestabilnom okruženju.

Dok se istina o Frani probija na površinu, sam Toma Domazet donosi drastične odluke. Osjećajući pritisak vlastitih postupaka i kaosa koji je nastao, on odlučuje trajno napustiti mjesto. Svoju zemlju nudi zadruzi, ali pod strogim uvjetom da se Stipan i Zora vrate u nju, pokušavajući na taj način barem djelomično ispraviti nepravde koje su se nagomilale.

divlje pčele divlje pcele toma domazet ranko badurina
Divlje pčele

Katarinin pakao iza rešetaka tek počinje: 'Ti si u moju kuću ušla kao ubojica'

Divlje pčele

Ante nestao bez traga, samo Marko zna gdje je: 'Ni slučajno ne govori materi'

Moglo bi te zanimati

Teodorina smrt rasplakala gledatelje, a Arija Rizvić sada pokazala što se događalo iza kamera

Smrt Teodore Vukas slomila gledatelje: 'Rasplakala sam se, pretužna scena...'

Ante doznaje za Mirjaninu prevaru, a Jakov proživljava svoje najteže trenutke

Bolne vijesti za Katu Runje: 'Ja sam trebala biti na njezinom mjestu'

Emotivan oproštaj Katarine i Jakova: 'Čekat ću te. Ni zatvor, ni ništa drugo neće stati između nas'

Buran rasplet šokantne presude! Mirjana Vukas nije mogla zadržati bijes: 'Ovo je sramota'

Pročitaj na Net.hr
Sjećate se male Willow? Pamtimo je kao slatkicu, a danas plijeni pažnju provokativnim izdanjima
Talijanski zavodnik se oženio: Damiano David rekao 'da' američkoj glumici u srcu Toskane
Susan Sarandon uhićena na prosvjedu protiv Netanyahua: Odveli je u lisicama
Od tajne ljubavi i velikog skandala do 4 kćeri i kobnog leta: Ovo je priča o Kobeu i Vanessi
Marina Opačak Bilić nakon Sabora otkriva što sprema: ‘Politika je i dalje jedna od mojih strasti'
Prozirni top, čipka i dizajnerski detalji: Je li ovo jedno od najboljih izdanja J.Lo?
Tko je bila baka kralja Charlesa? Ovo je luda priča o gluhoj princezi koja je postala časna
Melissa, jesi li to ti? Godinama se borila s kilogramima, a danas izgleda neprepoznatljivo
Zašto Eva Longoria čisti bazen u večernjoj haljini i štiklama? Prizor koji vraća u 2004.
'Divlje pčele' šokirale gledatelje Teodorinom smrću, Arija Rizvić im se sada obratila