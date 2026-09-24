Istina koju je Ranko toliko dugo tražio napokon izašla na vidjelo: Toma Domazet stoji iza Franine smrti

Iz mučnih ispitivanja te očajničke potrage za istinom – Ranko, vođen tugom i bijesom, pokušavao je doći do imena osobe koja je odgovorna za Franovu smrt. Naposljetku saznaje da osoba koja stoji iza ubojstva je Toma Domazet. U razgovoru s jednim od svjedoka, spominju se vojnici i eksplozivi, a jasno je istaknuto kako kod Domazeta "nisu odobrena mučenja".

Tijekom napetog i mučnog ispitivanja svjedok otkriva kako je Frane bio među prvima koji su stradali u tim okrutnim događajima. Za Ranka Badurinu ovo saznanje predstavlja strahovit udarac, ali istovremeno i kraj dugogodišnje agonije neznanja. Bol i bijes isprepliću se u reakcijama likova, najavljujući nove sukobe u ionako nestabilnom okruženju.

Dok se istina o Frani probija na površinu, sam Toma Domazet donosi drastične odluke. Osjećajući pritisak vlastitih postupaka i kaosa koji je nastao, on odlučuje trajno napustiti mjesto. Svoju zemlju nudi zadruzi, ali pod strogim uvjetom da se Stipan i Zora vrate u nju, pokušavajući na taj način barem djelomično ispraviti nepravde koje su se nagomilale.