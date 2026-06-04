Istraga se sužava, a Tomi Domazetu vrijeme istječe

Agenti Tomić i Zadro pokucali su na vrata generala Ranka Badurine, no njihov cilj nije bio ugledni vojni časnik, već njegov podstanar, Toma Domazet, čija se mreža tajni počela opasno rasplitati

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Ovaj dramatičan razvoj događaja, dio priče iz popularne serije 'Divlje pčele', stavlja Domazeta u središte istrage koja prijeti razotkriti sve njegove skrivene poslove. Neočekivani gosti s ozbiljnim pitanjima Mirno poslijepodne prekinuo je dolazak dvojice muškaraca u civilu. "Tomić i Zadro, došli smo u ime organa narodne sigurnosti", predstavili su se agenti generalu Ranku Badurini, ne ostavljajući prostora za nagađanje o prirodi njihova posjeta. Njihov zahtjev bio je jasan i direktan - željeli su razgovarati s Tomom Domazetom. Nakon što ih je Badurina odveo do njegovih vrata, započelo je ispitivanje koje je Domazetu jasno dalo do znanja da se obruč oko njega steže.

icon-expand Tomić i Zadro, Divlje pčele FOTO: RTL

Pitanja su se odmah usmjerila na jednu osobu. "Poznajete li vi Vinka Rukavinu?", upitao je agent Zadro, probijajući se kroz Tominu fasadu smirenosti. Domazet je potvrdio da poznaje Rukavinu, opisujući ga kao starog ratnog druga s kojim se u posljednje vrijeme rijetko viđao. Tvrdio je da su se posljednji put sreli prije otprilike mjesec dana, kada ga je Rukavina posjetio u Vrelu. No, agenti nisu bili zadovoljni površnim odgovorima.

icon-expand Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL

Posljednji susret pod lupom

Ispitivanje je postajalo sve intenzivnije, a agenti su inzistirali na detaljima posljednjeg razgovora. "Je li rekao nešto što vam je bilo čudno ili se čudno ponašao?", nastavio je agent, pokušavajući pronaći pukotinu u Tominoj priči. Domazet je vješto izbjegavao konkretan odgovor, tvrdeći da su razgovarali o općenitim stvarima i prisjećali se ratnih dana. "Naravno, on meni nije govorio što on konkretno radi, ali onako općenito, kako je", pravdao se Toma, pokušavajući umanjiti važnost susreta.

icon-expand Divlje pčele FOTO: RTL

Njegova nervoza postajala je sve očitija kada je pokušao preuzeti kontrolu nad razgovorom i sam postaviti pitanje o tome što se dogodilo Rukavini. Odgovor je bio oštar i jasan: "Nije na vama da postavljate pitanja, drugovi, nego recite o čemu ste razgovarali?" Ovim je potezom organ narodne sigurnosti pokazao da posjeduje informacije i da neće tolerirati izbjegavanje istine.

icon-expand Toma i Vinko, Divlje pčele FOTO: RTL

Zid šutnje i opasna budućnost