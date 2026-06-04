Istraga se sužava, a Tomi Domazetu vrijeme istječe

Ovaj dramatičan razvoj događaja, dio priče iz popularne serije 'Divlje pčele', stavlja Domazeta u središte istrage koja prijeti razotkriti sve njegove skrivene poslove.
Neočekivani gosti s ozbiljnim pitanjima
Mirno poslijepodne prekinuo je dolazak dvojice muškaraca u civilu. "Tomić i Zadro, došli smo u ime organa narodne sigurnosti", predstavili su se agenti generalu Ranku Badurini, ne ostavljajući prostora za nagađanje o prirodi njihova posjeta. Njihov zahtjev bio je jasan i direktan - željeli su razgovarati s Tomom Domazetom. Nakon što ih je Badurina odveo do njegovih vrata, započelo je ispitivanje koje je Domazetu jasno dalo do znanja da se obruč oko njega steže.
Pitanja su se odmah usmjerila na jednu osobu. "Poznajete li vi Vinka Rukavinu?", upitao je agent Zadro, probijajući se kroz Tominu fasadu smirenosti. Domazet je potvrdio da poznaje Rukavinu, opisujući ga kao starog ratnog druga s kojim se u posljednje vrijeme rijetko viđao. Tvrdio je da su se posljednji put sreli prije otprilike mjesec dana, kada ga je Rukavina posjetio u Vrelu. No, agenti nisu bili zadovoljni površnim odgovorima.
Posljednji susret pod lupom
Ispitivanje je postajalo sve intenzivnije, a agenti su inzistirali na detaljima posljednjeg razgovora. "Je li rekao nešto što vam je bilo čudno ili se čudno ponašao?", nastavio je agent, pokušavajući pronaći pukotinu u Tominoj priči. Domazet je vješto izbjegavao konkretan odgovor, tvrdeći da su razgovarali o općenitim stvarima i prisjećali se ratnih dana. "Naravno, on meni nije govorio što on konkretno radi, ali onako općenito, kako je", pravdao se Toma, pokušavajući umanjiti važnost susreta.
Njegova nervoza postajala je sve očitija kada je pokušao preuzeti kontrolu nad razgovorom i sam postaviti pitanje o tome što se dogodilo Rukavini. Odgovor je bio oštar i jasan: "Nije na vama da postavljate pitanja, drugovi, nego recite o čemu ste razgovarali?" Ovim je potezom organ narodne sigurnosti pokazao da posjeduje informacije i da neće tolerirati izbjegavanje istine.
Zid šutnje i opasna budućnost
Unatoč pritisku, Tomo nije otkrio pravu prirodu svog odnosa s Rukavinom. Agenti su, svjesni da neće dobiti više informacija, završili ispitivanje uz strogo upozorenje. "Dovoljno je samo da znate da se radi o službenoj istrazi", rekli su, dodajući ključnu naredbu: "Ako se javi ili ako nešto saznate, odmah nas kontaktirajte."
Odlaskom agenata, u zraku je ostala visjeti neizvjesnost. Jasno je da je Vinko Rukavina ključna karika u istrazi koja vodi izravno do Tome Domazeta. Njegovo ime sada je službeno povezano s aktivnostima organa narodne sigurnosti, a svaki njegov sljedeći korak bit će pod strogim nadzorom. Pitanje više nije hoće li istina izaći na vidjelo, već kada, a za Tomu Domazeta vremena je sve manje