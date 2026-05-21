Ivan Barišić nahvalio Amara Bukvića nakon velikog uspjeha 'Divljih pčela': 'Čestitke hrvatskom James Bondu'

Na društvenim mrežama Ivan Barišić je podijelio njihovu zajedničku fotografiju s eventa te Amara Bukvića nazvao hrvatskim James Bondom.

"Hvala Story.hr na odličnom eventu. Čestitke hrvatskom James Bondu Amaru Bukviću na zasluženoj nagradi, kao i svima nama iz Divljih pčela' na najboljoj seriji godine", napisao je Barišić uz fotografiju na kojoj pozira s Amarom Bukvićem.

Dok Amar Bukvić privatno prima čestitke i nagrade, njegov lik Toma Domazet u seriji prolazi kroz izrazito teško i mračno razdoblje. Toma se sve više raspada pod pritiskom prošlosti, sukoba i emocionalnih lomova, a gledatelji posljednjih tjedana svjedoče njegovu potpunom padu.

Napet odnos s Rankom Badurinom, osjećaj izdaje i udaljavanje od Katarine dodatno su ga gurnuli prema rubu, a scene u kojima poseže za morfijem i govori o beznađu izazvale su brojne reakcije publike.