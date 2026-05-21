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Divlje pčele

Ivan Barišić nahvalio Amara Bukvića nakon velikog uspjeha 'Divljih pčela': 'Čestitke hrvatskom James Bondu'

Nakon što je na dodjeli nagrada Story Hall of Fame Amar Bukvić osvojio priznanje za najboljeg glumca, njegov mlađi kolega Ivan Barišić nije skrivao ponos

RTL.hr
21.05.2026 11:00

Na društvenim mrežama Ivan Barišić je podijelio njihovu zajedničku fotografiju s eventa te Amara Bukvića nazvao hrvatskim James Bondom.

'Čestitke hrvatskom James Bondu'

"Hvala Story.hr na odličnom eventu. Čestitke hrvatskom James Bondu Amaru Bukviću na zasluženoj nagradi, kao i svima nama iz Divljih pčela' na najboljoj seriji godine", napisao je Barišić uz fotografiju na kojoj pozira s Amarom Bukvićem.

Ivan Barišić i Amar Bukvić
Ivan Barišić i Amar Bukvić FOTO: Instagram

Toma prolazi kroz najmračnije razdoblje

Dok Amar Bukvić privatno prima čestitke i nagrade, njegov lik Toma Domazet u seriji prolazi kroz izrazito teško i mračno razdoblje. Toma se sve više raspada pod pritiskom prošlosti, sukoba i emocionalnih lomova, a gledatelji posljednjih tjedana svjedoče njegovu potpunom padu.

Napet odnos s Rankom Badurinom, osjećaj izdaje i udaljavanje od Katarine dodatno su ga gurnuli prema rubu, a scene u kojima poseže za morfijem i govori o beznađu izazvale su brojne reakcije publike.

Katarina i Toma, Divlje pčele
Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' osvojile publiku

Osim Amarove individualne nagrade, veliko priznanje dobila je i cijela RTL-ova serija Divlje pčele', koja je na Story Hall of Fameu proglašena najboljom TV serijom prema izboru čitatelja Story.hr-a.

Čini se da popularnost serije ne jenjava, a fanovi sve više prate i prijateljstva te atmosferu među glumcima iza kamera.

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