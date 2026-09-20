Ivan Barišić nije ni znao da je dobio glavnu ulogu u 'Divljim pčelama': 'Došao sam glumiti Josipa, a onda – šok!'

Iako ga danas svi znaju kao šarmantnog Nikolu Vukasa, Ivanov put do te uloge bio je sve samo ne očekivan. Glumac Ivan Barišić je otkrio kako se izvorno prijavio na audiciju za potpuno drugi, znatno manji lik. "Ja sam originalno išao za ovog Josipa Vukasa koji gine u petoj epizodi. Kad sam iz Njemačke išao u Hrvatsku na audiciju, mislio sam si: 'Dobro, idem, pet epizoda, čisto da nešto u Hrvatskoj radim'. Mislio sam da će to biti sitno", prisjetio se Barišić.

Pravi šok uslijedio je tek kad je stigao na probu kostima, uvjeren da će glumiti Josipa. "Došao sam spreman glumiti Josipa. Kažem ja kostimografkinji da sam tu za Josipa, a ona meni: 'Kako? Nema te na listi'. Ja mislim, što se događa, dolazim iz Münchena, a mene nema", kroz smijeh priča glumac. Ubrzo je saznao istinu: "Ne, ne, ti si Nikola. Pa to je jedan od glavnih likova!"

Svega nekoliko minuta prije same audicije morao se pripremiti za potpuno novu ulogu. Iako mu se svidjela ideja "princa na bijelom konju", kreativna producentica odmah ga je pripremila na ono što slijedi. "Rekla mi je: 'Svi će te voljeti, bit ćeš super, svi će te obožavati, a onda će te svi mrziti. Bit ćeš najgori.' Ja sam rekao: 'Odlično, super, jedva čekam!'"

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka, 21. rujna od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.