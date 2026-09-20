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Divlje pčele

Ivan Barišić nije ni znao da je dobio glavnu ulogu u 'Divljim pčelama': 'Došao sam glumiti Josipa, a onda – šok!'

Mladi glumac Ivan Barišić, kojeg je publika zavoljela kao Nikolu Vukasa u popularnoj seriji 'Divlje pčele', postao je jedno od najprepoznatljivijih lica na domaćoj sceni. Gostujući u podcastu 'Spill The Tea', otkrio je nevjerojatnu priču o tome kako je dobio ulogu koja mu je promijenila život, priznavši da se na setu pojavio potpuno nesvjestan sudbonosnog obrata koji su mu producenti pripremili

RTL.hr
20.09.2026 16:00

Iako ga danas svi znaju kao šarmantnog Nikolu Vukasa, Ivanov put do te uloge bio je sve samo ne očekivan. Glumac Ivan Barišić je otkrio kako se izvorno prijavio na audiciju za potpuno drugi, znatno manji lik. "Ja sam originalno išao za ovog Josipa Vukasa koji gine u petoj epizodi. Kad sam iz Njemačke išao u Hrvatsku na audiciju, mislio sam si: 'Dobro, idem, pet epizoda, čisto da nešto u Hrvatskoj radim'. Mislio sam da će to biti sitno", prisjetio se Barišić.

Ivan Barišić, Spill The Tea
Ivan Barišić, Spill The Tea FOTO: RTL

Pravi šok uslijedio je tek kad je stigao na probu kostima, uvjeren da će glumiti Josipa. "Došao sam spreman glumiti Josipa. Kažem ja kostimografkinji da sam tu za Josipa, a ona meni: 'Kako? Nema te na listi'. Ja mislim, što se događa, dolazim iz Münchena, a mene nema", kroz smijeh priča glumac. Ubrzo je saznao istinu: "Ne, ne, ti si Nikola. Pa to je jedan od glavnih likova!"

Svega nekoliko minuta prije same audicije morao se pripremiti za potpuno novu ulogu. Iako mu se svidjela ideja "princa na bijelom konju", kreativna producentica odmah ga je pripremila na ono što slijedi. "Rekla mi je: 'Svi će te voljeti, bit ćeš super, svi će te obožavati, a onda će te svi mrziti. Bit ćeš najgori.' Ja sam rekao: 'Odlično, super, jedva čekam!'"

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka, 21. rujna od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

divlje pčele ivan barišić
Divlje pčele

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